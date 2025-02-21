Uluslararası Olimpiyat Komitesi, TCL ile 2032'ye kadar sürecek küresel ortaklık anlaşmasını duyurdu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), teknoloji şirketi TCL ile 2032 yılına kadar devam edecek yeni bir ortaklık anlaşması imzaladı. Yapılan bu iş birliği ile TCL, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Ev Görüntüleme Sistemleri ve Ev Aletleri kategorisinde Resmi Global Ortağı olacak.

IOC ile TCL arasındaki anlaşma Olimpiyat Oyunları’nın dijital ekranlarından Olimpiyat Köyü’ndeki ev aletlerine kadar gençlik ve sporcular için çeşitli teknolojik çözümler sunmayı kapsıyor. TCL aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nda yürütülecek yapay zekâ projelerine destek verecek ve sporcuların yarışmaları sonrasında aileleriyle bağlantı kurmalarını sağlayan “Athlete Moments” girişimine katılacak.

Olimpiyat Oyunları’nda teknoloji ve yapay zekâ projelerine katkı sunacak

IOC, TCL ile yapılan bu anlaşma sayesinde elde edilen gelirleri, ulusal Olimpiyat komiteleri ve sporcular dahil olmak üzere spor organizasyonlarının desteklenmesi için kullanacak. Aynı zamanda Gençlik Olimpiyat Oyunları ve diğer spor etkinliklerinin finansal yapısına da katkı sağlanacak.

Pekin’de düzenlenen imza töreninde IOC Başkanı Thomas Bach, TCL ile başlatılan bu uzun vadeli ortaklığın, sporu destekleyen teknoloji markalarıyla kurulan bağların bir parçası olduğunu belirtti. TCL Başkanı Li Dongsheng ise, şirketin Olimpiyat ruhuyla uyumlu olarak hareket ettiğini ve teknoloji alanındaki yenilikleri oyunlara entegre etmek için çalışacaklarını söyledi.

TCL, akıllı televizyonlardan beyaz eşyalara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle Olimpiyat Oyunları'na destek verecek. Şirket, teknoloji alanındaki yatırımları ve büyüyen ürün portföyü ile 160'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Bu yeni iş birliğiyle, Olimpiyat Oyunları’nın izleyicilere ve sporculara sunduğu deneyimlere katkı sağlamaya devam edecek.