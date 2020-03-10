Bilim İnsanlarından Uzayda Organ Geliştirme Deneyi

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), çeşitli bilimsel deneylere ev sahipliği yapıyor. Şimdi de astronotlar, istasyonda yeni organların başlangıcı için ilk hamleleri yaptı.

Deney; yetişkin insan kök hücrelerini uzaya göndererek ve uzayda büyümelerine izin vererek insan dokusunu büyütme girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Nihayetinde kök hücreler; kemik, kıkırdak ve diğer organlara dönüşecek.

Çalışmadaki bilim insanları, bu girişimin başarılı olması durumunda söz konusu keşfin nakil için organ üretimine kadar gidebileceğini söylüyor. Gelin detaylara daha yakından bakalım.

Uzayda organ geliştirme çalışmaları:

Projedeki iki araştırmacıdan biri olan Zürih Üniversitesi’nden Cara Thiel, deneyin sıfır yer çekimi şartlarında yapıldığını belirtti. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki yer çekimi eksikliği, kök hücreleri Dünya'da oluşan iki boyutlu yapılardan ziyade üç boyutlu dokuya büyümeye teşvik etmek için kullanılacak.

Deney, ISS’deki astronotların geçtiğimiz hafta istasyona gönderilen mobil laboratuvarı kullanmasıyla yürütülüyor. Çalışma, bir ay sürecek. Bilim insanları, bu süreçte hücrelerin nasıl büyüdüğünü izleyecek. Deney başarılı olursa küçük bir laboratuvardan daha büyük üretim sürecine geçilmesi umut ediliyor. İlerleyen aşamalarda da hastalardan hücreler alınarak veya organ benzeri materyaller üreterek nakiller için doku geliştirilmesi planlanıyor.

Gezegenimizde doku tek katmanlı kültürlerde büyüyor; düz ve iki boyutlu dokular üretiliyor. Çalışmaya liderlik eden Oliver Ullrich, Dünya ve uzayda yapılan araştırmaların mikro yer çekiminde hücrelerin uzaysal olarak sınırsız büyüme sergilediğini ve karmaşık üç boyutlu kümeler şeklinde birleştiğini söylüyor.

3 boyutlu doku oluşumuna dair soru işaretleri:

Önceki araştırmalar, çoğunlukla kanser hücrelerini kullanarak ve gerçek insan kök hücrelerini mikro yer çekimi simülatörlerine yerleştirerek simüle edilmiş gerçek deneyler içermekteydi. Ullrich, araştırmanın bir sonraki aşaması için "ISS'ye alternatif yok" diyor çünkü bu tür üç boyutlu doku oluşumu mikro yer çekiminde birkaç gün hatta hafta gerektiriyor.

Bir aylık sürenin sonunda bilim insanları, örnekleri toplayacak ve organidlerin (organların daha küçük ve daha basit versiyonları) yapılarını görecek. Öte yandan bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun koşullarının neden karmaşık üç boyutlu doku yapılarının birleşmesine yol açtığından emin değil.