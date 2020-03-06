SpaceX, 2021'de Uzay İstasyonu'na 3 Turist Gönderecek

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) üç turist göndermeyi planlıyor. 10 günlük bu olağanüstü deneyimin bedeli ise yaklaşık 55 milyon dolar.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika’nın en köklü havacılık ve uzay şirketi Boeing ile girdiği yarışı kazanan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronotları taşıyacak ilk özel şirket olacağı açıklanan SpaceX, kapılarını turistlere açıyor.

Özel vatandaşlar daha önce ISS’ye yolculuk yapmıştı ancak hepsi Rus Soyuz uzay aracı tarafından taşınmıştı. SpaceX Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü kullanılarak yapılacak olan bu gezi, ISS’ye özel bir şirket vasıtasıyla gerçekleştirilen ilk yolculuk olacak. Elon Musk’ın şirketi bu gezi için Houston merkezli start-up Axiom Space ile ortaklık kuracak.

SpaceX'in Crew Dragon kapsülü, ilk mürettebatlı uçuşunu Mayıs 2020'de gerçekleştirecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, ISS'yi ticari faaliyete açacağını açıklamıştı. Hatta gelecek yıllarda istasyona yeni bir kapsül eklenmesi ve ziyaretçilerin burada konaklatılması planlanıyor.

Axiom CEO'su Michael Suffredini, SpaceX ile gerçekleştirecekleri tarihi uçuşun, uzay seyahatlerinin rutinleşmesi yolunda çok önemli bir adım olacağını söylüyor. 10 gün sürecek bu gezinin bilet fiyatları ise 55 milyon dolar civarında.

SpaceX, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin firması ile uzay turizmi alanının en önemli iki oyuncusundan biri. 2017 yılında Ay’a turist göndereceğini açıklayan California merkezli şirket, geçtiğimiz şubat ayında ise turistleri Dünya yörüngesine taşıyacak seferler başlatmak için uzay turizmi girişimi Space Adventures ile ortaklık kurduğunu duyurmuştu. Spacex’in tüm bu yolculuklar için kullanacağı Crew Dragon kapsülü, ilk mürettebatlı uçuşunu Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirecek.