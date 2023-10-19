Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından meclise sunulan 12. Kalkınma Planı'nda yükseköğretimle ilgili başlıklar da kendisine yer buldu. Bu başlıklar arasında 5G ve yapay zekâ dikkat çekti.

2024-2028 dönemi için hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunuldu. Kalkınma Planı içerisinde yükseköğretimle ilgili planlar da yer alıyor. Bu planlara göre gelecek dönemde 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojileri, yazılım, donanım ve altyapı alanları, nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri, kuantum, siber güvenlik, akıllı ulaşım, artırılmış gerçeklik gibi gelişmekte olan teknoloji alanlarında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bilişime verilen önem artırılacak.

Kalkınma Planı çerçevesinde yükseköğretimde yapılacak olan politika değişikliği ile bilişim ve yapay zeka temelli geliştirme süreçleriyle büyük veri kullanımının yaygınlaştırılması öngörülüyor. Üniversitelerin performans değerlendirmelerinde de güncel veriler kullanılacak ve böylece performans değerlendirmelerinin daha düzenli ve etkili olmasını sağlayacak. Ayrıca yükseköğretimde dijital dönüşüm de hızlandırılacak ve dijital olgunluk modelinin geliştirilmesi desteklenecek.

Kalkınma Planı kapsamında ayrıca yeni nesil iletişim teknolojileri, yapay zeka, büyük veri, kuantum teknolojisi, siber güvenlik ve daha fazlasında nitelkli işgücü yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bu alanlarda eğitim ve çalışmalar teşviklerle güçlendirilecek. Teknoloji Transfer Ofisleri de desteklenecek. Ayrıca bu ofisler, bölgesel önceliklere göre yapılandırılacak. Bu ofislere sağalan teşvikler ile de üniversitelerin teknolojik yenilikleri daha etkili bir şekilde ticarileştirmesinin yolu açılacak.

Kampüsler iklim dostu hâle getirilecek

Kalkınma Planı'nda yer alan bir başka nokta da üniversite kampüslerinin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslere dönüştürülmesi olarak göze çarptı. Pilot olarak seçilecek üniversitelerin sıfır atık, temiz çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanındaki durumları belirlenecek. Böylece sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslere dönüşüm projeleri hazırlanabilecek.