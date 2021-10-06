Üniversitelerde Uygulanacak Koronavirüs Tedbirleri Açıklandı

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmeden hemen önce bazı uyarılarda bulunuldu. Bu uyarılarda blok ders yapılmaması, laboratuvar derslerinin en az öğrenci sayısı ile yapılması gibi tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca maske kullanımı da hatırlatıldı.

Üniversiteler, bu yıl nihayet yüz yüze eğitime geçiş yapıyorlar. Koronavirüs pandemisi nedeniyle en az 1 yılı uzaktan öğretimle geçiren üniversite öğrencileri, artık yeniden kampüslerle buluşacaklar. Ancak yeni dönemde her şey eskisi gibi olmayacak. Eğitim-öğretim dönemi resmi olarak başlamadan hemen önce, özellikli de akademisyenler için bazı tavsiyelerde bulunuldu.

Sabah Gazetesi'nin servis ettiği bilgilere göre yetkililer, akademisyenlere bazı uyarılarda bulundular. Bu uyarılarda üniversitelerde derslerin blok yapılmaması gerektiği ifade edildi. Ayrıca amfi ve sınıflarda ders veren öğretim görevlilerinin yüksek sesle konuşmamaları, dersi yavaş anlatmaları tavsiye edildi. Uzmanlar, yüksek sesle ve hatta bağırarak konuşmanın damlacık yayılımının 2,5 metreye ulaştığını hatırlattılar. Tüm bunlara ek olarak kapalı alanların tümü için de maske kullanımı hatırlatması yapıldı.

Öğrenciler de akademisyenler de PCR testi verecek

Edinilen bilgilere göre bazı üniversitelerde akademisyenler ile öğrenciler için PCR testi ya da aşı zorunluluğu olacak. Bu bağlamda öğrenciler de akademisyenler de varsa aşı kartlarını gösterecek, yoksa da kampüse girmeden önce en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testini ibraz edecekler. Bu sayede koronavirüsün kampüslerde yayılımının önüne geçilmeye çalışılacak.

Uzmanlar, yakın temas durumunun olabileceği laboratuvar gibi ortamlar için de bazı uyarılarda bulundular. Edinilen bilgilere göre laboratuvarlarda gerçekleştirilecek dersler, mümkün olan en az öğrenci ile yapılacak. Sınıf genelinin gruplara ayrılması ve bu sayede de yoğunluğun önüne geçilmesi sağlanacak. Ayrıca ders aralarında laboratuvarların havalandırılıp, temizlenecek...