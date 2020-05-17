Nick Didlick'ten Sony Xperia 1 II'ye Övgüler Geldi

Sony'nin merakla beklenen yeni modeli Xperia 1 II'den yeni video yayınlandı. Youtube'ta yayınlanan videoda ünlü fotoğrafçı Nick Didlick, yeni modelin kamerası hakkında bilgiler verdi. Nisan ayının başlarında piyasaya sürülmesi beklenen model için yeni bir tarihse bildirilmedi.

Sony Xperia’nın YouTube kanalında, profesyonel fotoğrafçı Nick Didlick'in henüz piyasaya sürülmemiş Xperia 1 II'nin kamerasını yorumladığı bir video yayınlandı. Foto muhabirliği ve spor fotoğrafçılığı alanlarında 40 yıllık tecrübesi bulunan Didlick, Sony’nin yeni modeli Xperia 1 II’nin kamera özelliklerinden bahsetti. Didlick kendi çalışmalarında Sony Alpha 9 serisi kamerayla çekim yapıyor. Ünlü fotoğrafçı, Xperia 1 II'nin de benzer bir kamera deneyimi yaşatıyor olmasından heyecan duyduğunu belirtti.

Yakın zamanda piyasaya sürülecek olan modelde, kamera uygulamasından ayrı olarak ‘Photography Pro’ uygulaması bulunuyor. Bu uygulama, kullanıcının ISO, deklanşör hızı ve beyaz dengesi üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlıyor.

Evcil hayvanınızın gözlerini takip ediyor

Xperia 1 II, ‘cam Zeiss’ lens kullanan ilk Sony telefon olduğu için takipçiler bu kameranın neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyor. Yeni modelin kamerası ayrıca 20 FPS'ye kadar odak takibi ile kesintisiz çekim yapabiliyor. Xperia 1 gibi, 1 II'nin de insan gözü izleme özelliği mevcut; ancak 1 II ayrıca odaklanmak için evcil hayvanların da gözlerini takip edebiliyor.

Kullanıcılar tarafından beğeni alan Xperia özel deklanşör düğmesi, yeni modelde de mevcut. Didlick kamerayı tanıttıktan sonra fotoğrafları kontrol edebilmek için ekrana da önem verilmesi gerektiğinden bahsetti. Sony Xperia 1 II’nin, 4K çözünürlüklü, 21: 9 en boy oranına sahip, 6.5 inç OLED paneline sahip bir ekranı olması bekleniyor.

Yeni model ile çekilen bazı düşük ışıklı örnekler geçen ay sızmış olsa da takipçiler, genel aydınlatma koşullarında gerçekten nasıl olduğunu görmek için hala hevesliler. Ana kamera, f / 1.7 diyafram açıklığı ve 1.8 µm pikselli 12MP bir sensöre sahip. Ayrıca, 12MP ultra geniş kamera, 12MP telefoto kamera ve hareketli nesnelerin hızlı çekimleri sırasında nesnenin konumunu hesaplamaya yardımcı olan bir 3D ToF sensörü var.

Xperia 1 II'nin Nisan ayının başlarında Tayvan'da piyasaya sürülmesi bekleniyordu; ancak yalnızca Xperia 10 II piyasaya sürüldü. Xperia 1 II'nin yeni tanıtım tarihi henüz belli değil.