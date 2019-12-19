ABD'li ünlü oyuncak şirketi Mattel, önümüzdeki on yıl içerisinde petrol tabanlı geleneksel plastik yerine daha sürdürülebilir plastikleri kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Barbie bebek, Hot Wheels arabalar gibi ürünleriyle tanınan ABD'li ünlü oyuncak şirketi Mattel, oyuncaklarında kullandığı malzemelerde dönüşüme gideceğini ilan etti. Mattel, bu hafta yaptığı açıklamada 2030'a kadar, tedarik zincirinde kullanılan geleneksel, petrol tabanlı plastiği daha sürdürülebilir plastikle değiştireceğini belirtti. Bu durumda şirket, ürünlerinde ve paketlerinde geri dönüştürülmüş ya da biyo temelli malzemeler kullanacak.

Mattel bazı örneklerde daha önce geri dönüştürülmemiş (ya da yeni) plastik kullanacak ancak bunların geri dönüştürülebilir olmasını garanti edecek.

Lego da geri dönüşüme katıldı

Mattel, ürünlerinde kullanılan malzemeleri yeniden değerlendirme konusunda diğer büyük oyuncak firmalarına katılmış oldu. Daha önce Lego'nun yıllardır petrol tabanlı plastikler yerine bitki tabanlı plastikleri kullanma üzerinde çalıştığı açıklanmıştı. Şirket, 2030 yılına kadar ya şeker kamışı tabanlı ya da geri dönüştürülmüş plastiğe tamamen geçiş yapmayı beklediğini duyurmuştu. Oyuncak devi, yeniden paketlenmek ve hayır kurumlarına bağışlanmak amacıyla müşterilerini eski lego parçalarını göndermeye davet eden pilot bir uygulama da başlatmıştı.

Bu oyuncak markaları, plastiğin gezegenimize zarar verdiği yönündeki tüketici farkındalığına yanıt üretiyor. Plastik biyolojik olarak ayrışmadığından doğada ayrışması için yüzyılların geçmesi gerekiyor. Atık sahalarını tıkayan plastik, aynı zamanda yavaş bir biçimde sera gazlarının salınımına da neden oluyor. Ayrıca okyanusa erişen plastik atıklar, balıklar tarafından yanlışlıkla besin olarak yeniyor. Bu da, küçük plastik parçalarının sofralarımıza girmesi ve hastalık anlamına geliyor.

Şirketlerin hâlâ gidecek yolu var

Öte yandan, daha sürdürülebilir plastiğe geçiş önemli bir adım olsa da bu durum, plastik krizinin çözümünde sihirli bir değnek görevi görmüyor. Bitki tabanlı plastikler, petrol tabanlı olanlara göre üretilmek için daha az karbona ihtiyaç duysa da hâlâ biyolojik olarak ayrışabilir değil. Tüm bunların yanı sıra oyuncak şirketleri ürünlerini geri dönüştürülebilir yapmaya çalışsa da National Geographic verilerine göre plastiğin yüzde 91'i geri dönüştürülmüyor. Bu da oyuncakların ömürlerini tükettikten sonra büyük ihtimalle atık sahalarını, çöp fırınlarını veya okyanusu boyladıklarını gösteriyor.

Bu şirketler açısından sorunun çözümü, plastiğe alternatif olabilecek biyolojik olarak ayrışabilir ve karbonsuz yeni materyaller üretmek üzere malzeme bilimine yatırım yapmak olabilir. Buna rağmen, firmaların daha sürdürülebilir plastiğe geçiş yapması önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Mattel'in bu hafta açıkladığı ve tamamen geri dönüştürülebilir bitki temelli plastikten yapılacak ilk oyuncağı, Fisher-Price'ın Rack-a-Stack oyuncağı olacak.