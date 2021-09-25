Ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, Çin'in kripto paralara yönelik kısıtlayıcı hamlelerini değerlendirdi. Kiyosaki'ye göre Çin, bu hamleleriyle kendi dijital para birimi dijital yuanın önünü açmaya çalışıyor.

“Rich Dad, Poor Dad” kitabının yazarı, ünlü emlak yatırımcısı Robert Kiyosaki Çin'in dijital para birimlerine yönelik son hamlesi hakkında konuştu. Kiyosaki’ya göre Çin, kripto varlıklar üzerindeki baskısını kendi dijital para birimi dijital yuanın önünü açmak için gerçekleştiriyor.

Kiyosaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kripto varlık piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Çin'in kripto para stratejilerine değinen ünlü yatırımcı, Çin’in bu hamlesi ile kendi CBDC’lerini (merkez bankası dijital para birimi) başlatmanın önünü açtığını düşündüğünü söyledi.

Ülkeler CBDC'leri kullanarak vatandaşların tüm gelir ve giderlerini takip edebilecek:

Piyasa yorumcularının daha önce yaptığı açıklamalara göre ülkeler insanların banka hesapları üzerindeki kontrolü sıkılaştırmak için CBDC’leri kullanacak ve böylece tüm gelir ve harcamalar konusunda tam bilgiye sahip olacak. Çin Merkez Bankası da geçmişte bu türden yorumlara imkan tanıyacak bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Bilindiği gibi Çin, dün kripto varlık işlemlerini bir kez daha yasaklayarak, eski belgelerde güncellemeler yapıp yeniden yayımlayarak başka bir sert düşüşe daha neden olmuştu. Haberin ardından Bitcoin 40.000 dolara kadar gerilerken Ethereum 3.000 doların altını gördü ve birçok altcoin’de de ciddi düşüşler yaşandı.

Çin'in günümüze kadar kripto paralara yönelik sergilediği, kripto para madenciliğinin yasaklanmasına kadar giden kısıtlayıcı tavırları düşündüğümüzde Kiyosaki'nin haklı olma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Zira Çin Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada kripto paraları destekleyen bir değer olmadığı ifadelerine yer verilmişti. Ancak Çin hükûmeti tarafından desteklenen bir kripto parasının piyasaya sürülmesi hâlinde bu durum ortadan kalkacaktır.