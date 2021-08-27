Unreal Engine 5'e Geliştirilen Nano Racing Duyuruldu [Video]

Bir grup bağımsız geliştirici, Unreal Engine 5 motorunu kullanarak geliştirmekte olduğu Nano Racing isimli yeni oyunu duyurdu. Erken erişimde olan oyun motorunun tüm sınırlarını zorlayan oyun, grafik kalitesi ile göz kamaştırıyor. Nano Racing'in ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor.

Epic Games'in bir süre önce erken erişim kapsamında kullanıma açtığı yeni oyun motoru Unreal Engine 5, yavaş yavaş video oyun dünyasında kendini göstermeye başladı. Duyurulan yeni oyunların ciddi bir bölümünde tercih edilen Unreal Engine 5, şimdi Nano Racing isimli bir oyun ile bir kez daha karşımıza çıktı. Adından da anlaşılabileceği üzere bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkacak yapım, video oyun dünyasını nasıl bir pürüzsüzlüğün beklediğini gözler önüne seriyor.

Nano Racing, çok gelişmiş bir yarış oyunu değil. Oyuncular bu oyunda, küçük ama etkileyici grafiklere sahip olan arabaları farklı ortamlarda yarıştırma imkanı yakalamış olacaklar. Ayrıca yalnızca araçlar değil, oyundaki diğer ögeler de üst düzey grafiklere sahip olacak. Geliştirmekte olduğu oyunu bir tanıtım videosu ile duyuran Really Good Games, oyun dünyasında kuralların baştan yazılacağını ortaya koymuş durumda.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen Nano Racing için hazırlanan tanıtım videosu

Nano Racing ile ilgili fazla bir bilgi sahibi değiliz. Oyunun şu an için listelendiği bir platform bulunmuyor. Ayrıca fiyat ve çıkış tarihi de bilinmiyor. Ancak Reddit üzerinden paylaşım yapan geliştirici, Nano Racing'in Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürüleceğini ifade ediyor.

Nano Racing, Unreal Engine 5'le geliştirilen ilk oyun olmadığı gibi son da olmayacak. Bu oyun motoru, özellikle de grafiksel olarak sunacağı üst düzey kalite ile hem geliştiricileri hem de oyun tutkunlarını mest edecek. Eğer Unreal Engine 5'in grafik kalitesinin neler sunabileceğini görmek isterseniz, sizleri buradaki içeriğimize davet ediyoruz.