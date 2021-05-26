Başta oyun geliştiricileri olmak üzere insanların heyecanla beklediği Unreal Engine 5, erken erişime açıldı. Bilgilere göre oyun motoru henüz üretime hazır değil fakat geçmişte gösterilmiş ve heyecan yaratmış birçok özelliği deneme fırsatı sunuyor.

Geçen yıl tanıtılmış olan ve büyük bir kesimi heyecanlandıran Unreal Engine 5, erken erişime açıldı. Üretime henüz hazır olmadığı belirtilen oyun motorunun yeni özelliklerinden bahsedildi. Ayrıca geçtiğimiz yılda gösterilen ve birçok kişiyi heyecanlandıran teknolojilerin bazıları, bilgilere göre kullanıcılar tarafından deneyimlenmeye hazır.

Haberimizde, gösterilen yeni özelliklerin detaylarına gireceğiz fakat ondan önce Epic Games’in, Fortnite’ın Unreal Engine 5’e taşınacağını doğruladığını belirtelim. Yeni özelliklerimize bakacak olursak Nanite ve Lumen bizleri karşılıyor. Bunların yanında açık dünya tasarımları, animasyonlar, ses ve arayüz deneyiminde de geliştirmeler bulunuyor.

Nanite

‘Geliştirici ortaya koyar ve oyun motoru gerisini halleder’ şeklinde tanıtılan Nanite, haritalar oluşturulurken kafada oluşan “Acaba çok mu ileri gittim? Kaliteyi biraz kıssam mı?” gibi düşünceleri ortadan kaldırıp film kalitesinde ortamlar sunmanıza olanak sağlıyor. Normal şartlarda aktarılan kaplamaları kullanıcının dengelemesi gerekirken Nanite bunu ortadan kaldırarak yüksek çözünürlüğe sahip ortamları kaliteden feragat etmeden kullanıcılara sunuyor. Bu sayede kullanıcı, kayda değer bir vakitten tasarruf etmiş oluyor.

Lumen

Dinamik ortam aydınlatma kısmına kolaylıklar getiren Lumen, kullanıcıya zaman geçtikçe değişen dinamik ışıklar sunarak daha gerçekçi ortamlar yaratma imkânı sağlıyor. Buna gün içinde Güneş’in konumuna göre ışığın düşme açısının değişmesi ya da bir el feneri örnek olarak veriliyor.

Bu yenilikle birlikte kullanıcının ışık haritaları oluşturduktan sonra beklemesi ve test etmek için konsoldan çıkıp yaptıklarını denemesi gerekmeyecek. Onun yerine daha basit şekilde, ışıklar düzenleyicide oluşturulup düzenlenebilecek. Düzenleyici, gelinen en son noktayı, oyun içinde nasıl görünecekse kullanıcıya da öyle sunacak.

Açık dünyalar, ses, animasyon ve arayüz yenilikleri:

Epic’in sitesinde yer alan bilgilere göre Unreal Engine 5, açık dünya tasarımlarını daha basit, daha hızlı ve her sayıdan takıma uyumlu hale getirmek üzere çalışılıyor. Yeni sisteme göre oluşturulan açık dünyalar bir ızgara şeklinde bölünüyor ve gerektiği zaman hücreler ortaya çıkarılıyor. Bu da uzak görüş alanı ve yüksek kalite aynı anda elde edilirken, sistemin üzerinde oluşan yoğunluğu bir nebze azaltıyor.

Bunun dışında ‘bir oyuncuya bir dosya’ sistemiyle, aynı harita üzerinde birden fazla kişinin aynı anda çalışması ve çalışırken birbirlerine engel olmamaları sağlanıyor. Son olarak ‘dosya katmanları’ da aynı dünyanın farklı versiyonlarını, aynı yerde üretip saklamanızı sağlıyor.

Animasyon alanındaki geliştirmeler

Unreal Engine’in animasyon araçları geliştiriliyor ve kullanıcıları sürekli animasyon yapıp getirme zahmetinden kurtarıyor. Control Rig, kullanıcılara basit ve hızlı şekilde animasyon oluşturma imkânı tanırken Full-Body IK, daha doğal hareketler sunulmasını sağlıyor. Son olarak farklı durumlara göre hareketi yöneten hareket çarpıtma (motion warping) ise karakterin tek bir animasyonla farklı durumlar karşısında pozisyonunun ayarlanmasını sağlıyor. Buna örnek olarak da farklı yükseklikteki duvarların üzerinden atlamak veriliyor.

Ses ve arayüz

Ses alanında kullanıcılara dijital sinyallerin işlenmesi üzerinde tam kontrol sağlayacak olan MetaSounds sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar ses üzerinde daha çok kontrol sahibi olacak ve sunulacak olan deneyimi kendilerine göre şekillendirebilecekler.

Arayüze gelirsek geliştirilmiş yeni bir düzenleyici bizleri karşılıyor. Bunun yanında içerik tarayıcısının istenen zamanda kolayca ortaya çıkarılıp saklanabilmesi ve herhangi bir düzenleyici sekmesinin istendiğinde açılıp kapatılabilecek olan yan menüye taşınabilmesi gibi alandan tasarruf ettiren yenilikler bulunuyor. Genel olarak, arayüzün daha çok çalışma alanı sağlarken daha basit bir deneyim sunmayı amaçladığını görüyoruz.

Erken erişime katılarak siz de yukarıda anlattığımız Unreal Engine 5'in özelliklerini, yeniliklerini ve geliştirmelerini deneyimleyebilirsiniz.