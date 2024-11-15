İkonik yapımlar Unreal ve Unreal Tournament, Epic Games mağazasında tamamen ücretsiz oldu.

Eski oyunların hâlâ çok büyük bir oyuncu kitlesi var. Klasikleşmiş yapımları ve onların nostaljisini seven oyuncuların oluşturduğu topluluklar arasında yer alan The OldUnreal adlı grup, Unreal serisinin eski oyunlarının da modern cihazlarda oynanabilmesi ve korunması için çaba gösteriyordu.

Oyuncuların bu çabası Epic Games'in de gözünden kaçmadı. Unreal ile ilgili her konuda söz sahibi olan firma, oyunseverlerin güncelledikleri yapımları ücretsiz olarak dağıtmasına izin verdi. Böylece oyunseverler, klasik oyunlar Unreal ve Unreal Tournament'e hiçbir ücret ödemeden sahip olabilecekler.

Unreal ve Unreal Tournament nasıl yüklenir?

Epic Games her ne kadar oyunların ücretsiz olarak dağıtılmasına izin vermiş olsa da dağıtım işlemine dahil değil. Oyunlar tarihinde iz bırakmış bu yapımları denemek istiyorsanız yapmanız gerekenler şu şekilde:

Burada ve burada yer alan bağlantıları kullanarak oyunların sayfalarına gidin.

'unreal_gold.zip' ve 'ut_goty.zip' adlı dosyaları indirin

Dosyaların içeriklerini farklı dosyalara çıkarın.

En son OldUnreal güncellemesini indirin.

Bu adımları tamamladıktan sonra bu iki klasik oyunu da ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Bu kurulum dosyaları Windows 7 ve üstü bilgisayarlarda çalışıyor. Oyunların Linux ve macOS kurulumlarının da geleceği belirtiliyor.