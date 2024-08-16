Popüler korku oyunu "Until Dawn", 4 Ekim 2024'te PC ve PS5 için yeniden düzenlenmiş sürümüyle çıkış yapacak. Oyun, Türkçe altyazı desteği ile gelecek.

Popüler korku oyunu "Until Dawn", yenilenmiş sürümüyle PC ve PlayStation 5 için geliyor. İşte oyunun çıkış tarihi, genel özellikleri ve sistem gereksinimleri hakkında bilmeniz gerekenler...

2015 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülen Until Dawn, oyunculara seçimleriyle hikaye üzerinde etki sağlama fırsatı sunmuştu. Şimdi ise bu beğenilen yapım, PC ve PlayStation 5 için yenilenmiş ve geliştirilmiş bir versiyonuyla geri dönüyor. Ballistic Moon tarafından hazırlanan bu yeni sürüm, 4 Ekim 2024 tarihinde çıkış yapacak.

Until Dawn konusu:

"Until Dawn", sekiz arkadaşın bir yıl önce kaybolan iki arkadaşını bulmak için döndükleri korkunç bir dağ tatilinde yaşadıkları dehşeti anlatıyor. Bu etkileyici korku klasiği, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlanmış ve sinematik bir deneyim sunuyor. Korku unsurlarıyla zenginleştirilmiş atmosferi, oyuncuları karanlık ve gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Until Dawn sistem gereksinimleri:

Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

Until Dawn çıkış tarihi:

Until Dawn'ın PC ve PlayStation 5 sürümleri 4 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun Türkçe altyazı desteği de bulunacak. Yeniden düzenlenmiş bu sürüm, korku oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor.

Until Dawn fragmanı:

Until Dawn fiyatı:

Oyunun fiyatı henüz belli değil.