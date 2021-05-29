USB-C 2.1 ile birlikte bu kabloların elektrik aktarma gücü 100W'tan 240W'a çıkacak. Böylece oyuncu dizüstüleri gibi cihazlarda da USB-C güç girişi görmeye başlayabileceğiz.

Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, hele ki kullandığınız cihaz oyuncu dizüstü bilgisayarı gibi yüksek performanslı kategoride bir ürünse, cihazınız ile birlikte kocaman bir şarj aleti taşımanız gerekir. Bu şarj aletleri, kendi üstünde de tuğladan hallice düzenleme üniteleri barındırır.

Yakın zamanda ise bu kabloların yerini çok daha zarif USB-C kablolar alabilir. USB-C kabloların elektrik aktarma kapasitesi, USB-C 2.1 ile birlikte 100 W'tan 240 W'a çıkacak ki bu iki kattan fazla bir artış anlamına geliyor.

Şarj hızında büyük artış

Yeni kablolar ile birlikte şu anda USB-C kullanan dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar çok daha hızlı şekilde şarj olabilecek. Esas önemli değişim ise performans dizüstü bilgisayarlarında olacak. Bu cihazlar, yapıları gereği ihtiyaç duydukları yüksek enerji ihtiyacını doğrudan kablo ile sağlayabilecek.

USB-IF tarafından "Artırılmış Güç Aralığı" ya da kısaca EPR olarak adlandırılan 240 W güç özelliği ile daha gelişmiş cihazları USB-C ile kullanmak mümkün olacak. Bunun için yeni nesil kablolar gerekecek, eski kablolardan aynı desteği almak mümkün olmayacak.

USB-C 2.1 kablolar ayrıca diğer kablolarla karışmaması için EPR özelliğine sahip olduklarını gösterecek şekilde farklılaştırılacak. Böylece kablolar arasındaki farkı bakarak anlamak mümkün olacak. Kablonun kullanımı için 5A ve 50V uyumluluk özelliği gerekli olacak.

Tasarımlar da değişiyor

Yüksek enerji aktarımı, USB-C 2.1 kabloların tasarımında farklı düzenlemeleri de beraberinde getirecek. Zira şu andaki haliyle bu kabloların yüksek wattlarda çalışırken prizden çıkarılmaları ya da bilgisayardan ayrılmaları durumunda giriş kısımlarında sorunlar ortaya çıkabilir.

Elbette ki bütün cihazlar da USB-C 2.1 kullanmaya başlamayacak. Piyasada bulunan bazı modellerin bugün bile 330 W kablolarla geldikleri biliniyor. Bazı modellerin ise birden fazla güç kaynağına ihtiyaç duyduklarını görmüştük. USB-C 2.1 bu anlamda ilginç alternatifler sunabilir.