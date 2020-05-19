USB Type-C Nedir, Diğer USB’lerden Ne Farkı Var?

2014 yılından bu yana hayatımızda olan USB Type-C bağlantı teknolojisi, günümüzün en yaygın ve kullanışlı olan bağlantı teknolojilerinden biri. Şu anda yeni nesil akıllı telefonların, tabletlerin ve dizüstü bilgisayarların çoğunda şarj kablosu ve kulaklık girişi olarak kullanılan bu bağlantı türü nedir? Diğer geleneksel bağlantı türlerinden ne farkı vardır? Gelin beraber inceleyelim.

USB Type-C, hem şarj kablosu olarak hem de dosya aktarımı konusunda fazlasıyla kullanılmaya başladı. Şu anda USB Type-C türü kulaklık ve şarj kablosu, yeni nesil akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarda kullanılıyor ve teknoloji analistlerinin verilerine göre önümüzdeki süreçte bu türün kullanımı çok daha büyük bir artış gösterecek.

2014 yılında USB Type-C ilk tanıtıldığından itibaren, geçmiş USB bağlantı standartlarının hepsinin yerini teker teker almaya başladı. İlerleyen süreçte sadece şarj ve dosya aktarımı amaçlı değil aynı zamanda görüntü aktarımı için kullanılması da planlanıyor. Hatta USB Type-C bağlantı türü günümüzün standart ses aktarma yolu olan 3,5 mm jak kablolarının bile yerini alabileceği söyleniyor. Peki nedir bu USB Type-C? Diğer bağlantı türlerinden farkı nedir? Gelin hep beraber göz atalım.

USB Type-C nedir?

2014’te tanıtılan USB Type-C ile günümüzün son teknoloji bağlantı hızı USB 3.1’e ulaşmış olduk. USB Type-C yeni, daha küçük ve simetrik bir tasarıma sahip olan ve bu sayede takması kolay olan bir bağlantı türüdür. USB Type-C kabloları diğer kablolardan daha fazla elektrik taşıyabilir, bu sebeple dizüstü bilgisayarları bile şarj edebiliyorlar.

USB Type-C’nin geleceği nedir?

USB Type-C ile birlikte aynı zamanda birden fazla kablo ihtiyacının da ortadan kaldırılması hedefleniyor. Evrensel bir kablo türüne dönüşecek olan Type-C ile bir harici diski bilgisayarınıza bağlayabilecek, dizüstü bilgisayarınız ile telefonunuzu şarj edebilecek, hoparlörünüzü bilgisayara bağlayabilecek ve hatta 4K görüntü aktarımı bile yapabileceksiniz.

USB Type-C, hem incecik akıllı telefonları hem de dizüstü bilgisayarınızdaki bataryayı doldurabilecek kadar güçlü bir kablo yapısına sahip. Simetrik bir tasarıma sahip olması da USB Type-A örneğindeki gibi takarken zorlanmamanızı sağlıyor. Konektörü yuvaya istediğiniz tarafından oturtabiliyorsunuz.

Gelecekte planlandığı gibi evrensel bağlantı türü USB Type-C olursa, farklı cihazlar için farklı adaptörler veya kablolar taşımanıza da gerek kalmayacak. USB Type-C aynı zamanda USB 3.1 + USB PD (Güç Aktarımı) gibi yeni USB standartlarını destekler.

USB Type-C, geleneksel 3,5 mm ses girişinin sonunu getirebilir mi?

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 7’den itibaren çıkardığı modellerde 3,5 mm jak girişi bulundurmuyor. Bunun Apple için ana sebebi cihazlarını istedikleri kadar ince tasarlayamamaları, tabii ticari taktikleri bir kenara bırakırsak. Ancak Android cihazlarda da 3,5 mm jak girişi yerine artık USB Type-C kulaklık girişi ve dönüştürücüsü görüyoruz.

Bunun sebeplerinin arasında da tabii ki yeni nesil telefonların ince tasarıma sahip olması var ancak asıl sebebi 3,5 mm jak girişinin 60 yıllık bir teknoloji olması. 1960’lardan beri kullanılan bu standart, geçmişten bugüne sadece tek bir amaçla kullanılıyor: ses aktarımı. Bu sebeple istenilen ses kalitesi de USB Type-C veya Apple’ın Lightning teknolojisi gibi sağlanamıyor.

Apple zaten 3,5 mm jak girişi ile yollarını yıllar önce ayırmıştı. Artık yavaş yavaş Android cihazlarda ve yeni nesil bilgisayarlarda da 3,5 mm jak girişinin yerini USB Type-C portuna bıraktığını görmemiz mümkün. Tabii insanları alışkanlıklarından vazgeçirmek zor bir şey ancak yakın gelecekte bunu görme ihtimaline hazırlıklı olmanızı tavsiye ederiz.

USB Type-C’nin diğer türlerden farkı nedir?

İnsanların en aşina olduğu USB türü ise USB Type-A’dir. Her ne kadar 1, 2 ve 3. nesil USB standartlarına süregelen yıllarda geçsek de USB Type-A hiçbir zaman değişmedi ve her zaman ana bağlantı türü olarak kaldı.

USB Type-B ise daha nadiren ve belirli cihazlarda gördüğümüz bir bağlantı türüdür. Genellikle yazıcılarda gördüğümüz bu tür, USB 3.0 standardı için gerekli donanıma sahip olabilmesi adına üst köşeleri eğik bir biçimde tasarlanmıştır. Android telefonlarda USB Type-C’nin yanı sıra gördüğümüz Micro USB türü de USB Type-B ailesinin farklı bir varyasyonudur.

USB Type-C ise fotoğrafta gördüğünüz üzere bunlardan çok farklı bir tasarıma sahiptir. Ne USB Type-A ve Type-B gibi kalın ne de Micro USB türleri gibi asimetrik. USB Type-C, yeni USB 3.1'in sağladığı tüm güç ve hız avantajlarını da beraberinde getiriyor. USB-C adaptörler ile birlikte eski USB çeşitleri de uyumlu bir şekilde çalışıyor.

USB Type-C ve USB 3.1 teknolojisinin ilişkisi nedir?

USB 3.1, USB standartlarının en günceli. USB 3.0’ın teorideki maksimum bant genişliği 5 GB/saniyeyken USB 3.1’in ki 10 GB/saniye. Tabii USB Type-C ile USB 3.1 aynı şeyler değiller. Type-C sadece bir bağlantı türü ve içerisinde şu anlık sadece USB 2.0 ya da 3.0 b arındırabiliyor. Hatta Nokia N1 tabletinde şu anda USB Type-C kullanılmasına rağmen bu port USB 2.0 standardında.

Yine de USB 3.0 ve USB 3.1 teknolojileri birbirlerine yakın teknolojiler. Yeni bir cihaz satın alacağınız zaman aldığınız cihazların ve kablolarının USB 3.1 desteklediğinden emin olun. Zira teknoloji sürekli gelişmekte ve kim bilir, belki ileride USB Type-C kablolarının altında USB 3.1 teknolojisini destekleyecek bir sistem bulunur.

Böylelikle bir Webtekno rehberinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Oyunlar, bilim, genel teknoloji sorunlarını içeren, bu ve bunun gibi birçok faydalı içerik ve rehberden haberdar olmak için sitemizi takipte kalmayı ve düşüncelerinizi / önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın :)