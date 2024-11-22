Ali Yerlikaya, ülkemizde büyük bir sorun hâline gelen usulsüz çakar kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, artık çakar kullananlara caydırıcı cezalar uygulanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizdeki trafik sorunlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Yaptığı bu açıklamada usulsüz çakar kullanımına değinen Bakan Yerlikaya, bundan sonra her önüne gelenin çakar takamayacağını ilan etmiş oldu. Çünkü bir düzenleme ile usulsüz çakar kullanımı cezasına okkalı bir zam yapıldı.

Mevcut düzenlemeye göre usulsüz çakar kullanmanın cezası, sadece 6.440 TL idi. Bunu fırsat bilen vatandaş, özellikle de İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde çakar kullanıyor, diğer sürücülerin hakkını gasp ediyordu. Ancak yeni düzenleme ile çakar kullanmak, o kadar da kolay olmayacak. Zira usulsüz çakar kullanımı nedeniyle 96 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca sürücünün ehliyetine el koyulacak ve araç da trafikten men edilecek.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

“Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"



Dün gece TBMM'den geçen "Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la birlikte;



a) Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,

b) Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve

c) Araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.

d) Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.

e) Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

Yukarıdaki açıklamada da görebileceğiniz üzere artık usulsüz çakar kullanan vatandaşlar, hayli caydırıcı cezalarla karşılaşacaklar. Resmî Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe girecek düzenlemenin ne kadar etkili olacağını da hep birlikte göreceğiz.