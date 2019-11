ABD’li teknoloji devi Google, İngiliz efsanevi müzik grubu Queen ve Universal Music Group ile birlikte tarihin en güçlü erkek vokallerinden biri olarak kabul edilen Freddie Mercury'nin benzersiz sesine ne kadar yakınlaşabileceğinizi görmenizi sağlayan FreddieMeter adlı bir sistem geliştirdi.

Google'ın Yaratıcı Laboratuvarı’ndaki yetenekli mühendislerin elinden çıkan FreddieMeter, sesinizin tonunu, tınısını ve melodisini analiz ederek, efsanevi İngiliz müzik grubu Queen'in ikonik solisti Freddie Mercury'nin sesi ile kıyaslamak üzere tasarlandı. Google’a göre FreddieMeter, "yeni cihaz üstü makine öğrenme modelleri" kullanıyor.

Sistemi Mercury'nin izole edilmiş vokalleri ile eğiten ABD’li şirket, hizmeti kullanan kişilere ait seslerin Google sunucularına yüklenmeyeceğini taahhüt ediyor. Sesinizi Queen'in efsanevi solisti ile karşılaştırmak için yapmanız gereken ilk şey buradaki siteye girmek.

Ardından karşınıza, Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now, Somebody To Love ve We Are The Champions olmak üzere dört şarkı çıkacak. Dilediğiniz şarkıyı seçtikten sonra tipik bir karaoke arayüzü ile karşılaşacaksınız. Bundan sonra yapmanız gereken tek şey, ekranda akan sözlere göre şarkıyı senkronize bir şekilde söylemek olacak. Şarkı bittikten sonra, gezegenin en iyi erkek vokallerinden biri olmaya ne kadar yakın olduğunuzu görebileceğiniz 0 ile 100 arasında bir puan alacaksınız.

Google’ın Queen ve Universal Music Group ile birlikte hayata geçirdiği bu özel proje, aynı zamanda dünya çapında HIV/AIDS ile mücadele eden yardım kuruluşu Mercury Phoenix Trust’a bağış yapmayı da teşvik edecek. Kar amacı gütmeyen vakıf, Mercury’nin 1991’de Londra’da AIDS’e bağlı nedenlerden ölümünün ardından, grubun geri kalan üyeleri ve menajeri Jim Beach tarafından 1992 yılında kurulmuştu.

FreddieMeter’ı masaüstünün yanı sıra, Android ve iOS cihazlarınıza indirerek de deneyimleyebilirsiniz. Bu arada kaç puan aldığınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmazsanız seviniriz.