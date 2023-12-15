Bilgisayar toplama kararı aldınız ama bütçeniz kısıtlı. Hem uygun fiyata hem de ihtiyaçlarınıza yönelik bir sistemi toplamak için hangi adımları atmalısınız?

Bilgisayar toplamak hem keyifli hem de stresli bir iş. Dikkat edilmesi gereken bir sürü detay, çok fazla seçenek ve alınması gereken çok karar var.

Üstelik işin içine bir de kısıtlı bütçe girince, iş iyice zorlaşabiliyor. Fakat merak etmeyin, birkaç basit adımla olabilecek en uygun fiyata en iyi sistemi toplamak mümkün. Gelin nelere dikkat etmemiz gerektiği ile başlayıp bütçemizi en iyi şekilde nasıl değerlendireceğimizi anlayalım.

Önce karar verelim: Neye ihtiyacımız var?

Bilgisayar toplamanın en büyük avantajlarından biri toplayacağımız bilgisayarı ihtiyaçlarımıza göre çok rahat şekillendirebilmemiz. Bu yüzden bilgisayar toplamaya başlamadan önce ihtiyaçlarımızı çok net belirlememiz gerekiyor.

Ağırlıklı olarak oyun oynayan ya da yüksek sistem gereksinimleri olan profesyonel bir işle uğraşan biriyseniz bambaşka ihtiyaçlarınız olacak. Ama ''Ben ara ara girer birkaç el oyun atarım, hem onu yapabileyim hem de günlük işlerimi sıkıntısız halledeyim.'' diyorsanız işin rengi değişiyor. Hatta ''Benim oyunum falan yok, birkaç sene boyunca beni rahat ettirecek, sorunsuz çalışacak bir sistem olsun'' da diyebilirsiniz. İşte bunların her biri süreci baştan sona etkileyecek şeyler.

Tabii ki ihtiyaçlarımızı şekillendiren önemli bir mesele var: bütçe

Bilgisayar bileşenlerinin fiyatları çok geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Bu da her ihtiyaca yönelik ve neredeyse her ihtiyaç için seçenekler olduğu anlamına geliyor. Ancak tabii ki bütçe azaldıkça işin rengi de değişiyor.

Örneğin bir oyun bilgisayarı istiyorsanız ve bütçeniz çok yüksek değilse ekran kartı ve işlemciden de feragat ederek bir sistem toplamanız gerekiyor. Bu da seçeneklerinizi tabii ki daraltıyor. Özellikle ekran kartı fiyatları çok yüksek olduğu için en kritik seçim bu noktada yapılıyor. Benzer şekilde işlemciler de fiyat konusunda görece daha fazla para harcanan bileşenler olduğundan bu noktada da iyi bir seçim yapmak gerekiyor.

Fakat seçenek daralması her zaman kötü bir şey olmayabilir. Konu bilgisayar toplamak olunca da kısmen öyle. Çünkü seçenekler azaldıkça sepet hızlıca doluyor ve sisteminiz hazır oluyor.

Bunları hallettiysek teknik kısma geçiş yapalım: uyumluluk

Bilgisayar toplarken en sık hata yapılan kısım tam da burası. Bütçeniz ne olursa olsun uyumlu parçalardan oluşan bir sistem toplamazsanız sıkıntı büyük demektir.

Yine bir oyun bilgisayarı toplayacağınızı düşünelim. Bu noktada işlemcinin ve ekran kartının aynı seviyede performans sunması gerekiyor. Güçlü bir ekran kartına eşlik eden daha az güçlü bir işlemci, performans sorunları yaşamanıza sebep olur.

Ya da yine bir başka örnekle diyelim ki anakartınız AMD uyumlu bir anakart. Bu anakarta Intel işlemci takamazsınız. Benzer şekilde RAM slotunuza uyumlu RAM seçimi yapmanız gerekir… Bu gibi sayısı çoğaltılabilecek uyum sorunları yaşamamak için seçimlerinizi iyi bir araştırma ile yapmalısınız.

Bize neler gerekecek?

Bilgisayar toplarken ihtiyacımız olan donanımlar şunlar;

İşlemci

İşlemci soğutucusu

Anakart

Ekran Kartı

RAM

Depolama birimi

Güç Kaynağı

Kasa

Tabii ki bu listeye eğer sahip değilseniz bir monitör, klavye ve mouse da eşlik edecek ama onları şimdilik dışarıda tutalım. Yine oyun bilgisayarı örneğinden devam edelim. En önemli kriter iyi bir ekran kartı olacağı için bütçeniz dahilinde alabileceğiniz seçenekleri görmek adına ürünlerin fiyat ve özellik karşılaştırmalarını yapabildiğiniz Akakçe gibi platformarda biraz vakit geçirmeniz gerekecek.

Fakat bu noktada ''Aman ekran kartım en iyisi olsun da gerisine bakarız'.' deyip bütçenizin çok büyük bir kısmını ekran kartına harcarsanız, sıra işlemciye geldiğinde güçsüz bir işlemci almak zorunda kalıp o ekran kartının da faydasını göremezsiniz. O yüzden bu noktada özellikle ekran kartı ve işlemci seçiminde bütçe konusunda dengeli davranmanız gerekiyor.

Bir diğer önemli nokta ise göz ardı edilebilen güç kaynağı konusu. Güç kaynağını iyi seçmemek bütün sisteminize zarar verecek sorunlara yol açabilir. Bu sebeple iyi bir araştırma yapıp sizi yarı yolda bırakmayacak bir güç kaynağı seçmelisiniz. Yani burası da ''Ucuzundan alayım işte ne olacak?'' diyebileceğiniz bir alan değil. Genel olarak tüm seçimleri yaparken bu tavrı edinmeniz aslında sizin faydanıza olacaktır.

Peki parayı nereden kısacağız? En uygun fiyatlı sistemi neye göre toplayacağız?

Aslında burada yapılan genel hata yukarıda da bahsettiğimiz gibi ekran kartı ve işlemciye çok para harcamak. Tabii ki toplayacağınız sistemin performansı açısından en kilit bileşenler bunlar ama aynı zamanda en fazla seçeneğin ve geniş bir fiyat skalasının olduğu seçenekler de bunlar.

Yapmanız gereken bütçenize uygun sistemin bir bütün olduğunu anlayarak tüm bileşenlere benzer özeni göstererek seçim yapmak. Süper bir ekran kartım olsun, gerisine bakayım demek yerine ondan da kısmayı göze alarak bir sistem kurmak en sağlıklı seçenek olacak.

Tüm ürünlere karar verdikten sonra bu ürünleri satın alacağınız platformlara karar verirken yine ürün ve fiyat karşılaştırması yapabileceğiniz platformlardan faydalanabilir; tüm sistemi olabilecek en uygun fiyatla alabilirsiniz.