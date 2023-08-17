Uygun fiyatlı elektrikli otomobil kategorisinde kurallar baştan yazılıyor. General Motors'un Baojun Yunduo isimli yeni elektrikli otomobili, bugün Türkiye'ye gelse en ucuz araba olacak. Renault Clio, Fiat Egea ve Hyundai i10'un sonu gelmiş gibi görünüyor...

ABD merkezli otomobil devi General Motors, Çin'in en büyük otomobil markası SAIC ve yine Çinli ortak girişim olan Wuling tarafından kurulan otomobil markası SGMW, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinlikte yepyeni elektrikli otomobilini tanıttı. "Baojun Yunduo" olarak isimlendirilen otomobil, en çok da fiyatı ile gündeme bomba gibi düşecek. Zira bu otomobil, Renault Clio ve Volkswagen Polo klasmanında olmasına rağmen aşırı uygun fiyatlı.

Baojun Cloud; 4.295 mm uzunluk, 1.850 mm genişlik ve 1.652 mm yükseklik değerine sahip olan bir hatchback olarak karşımıza çıktı. Beş kapılı yapısıyla küçük aileler için ideal olan otomobil, fena sayılmayan bir tasarıma sahip. Bu bağlamda, aracın parçalı far tasarımı üst kısımda şerit LED aydınlatmayı, alt kısımda ise destek farlarını içeriyor. Gövdeye gömülü kapı kollarına sahip olan Baojun Cloud, oldukça modern bir duruşa sahip. 18 inç jantlar ise bu otomobilin "mikro araç" olmadığının en net göstergesi.

Not: Renault Clio, 4050 mm uzunluk, 1494 mm genişlik, 1440 mm yükseklik değerine sahiptir.

Karşınızda SGMW Baojun Yunduo

Aracın iç kısmına baktığımız zamansa pek çok otomobilden daha iyi olan bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Ayrıca bu otomobil, sahip olduğu teknolojilerle de pek çok araçtan üstün. Bu bağlamda; Baojun Yunduo'nun 8.8 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsolda ise 10.1 inç veya 15.6 inç büyüklüklerde tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bu bilgi-eğlence ekranı, bir tablet gibi düşünülebilir. Aracın panoramik cam tavanı, yaşam alanının ferah olmasını sağlıyor.

Gelelim bu otomobildeki teknolojilere. SGMW Baojun Yunduo'da tamamen sesle kontrol edilebilen bir asistan bulunuyor. Ayrıca, kablosuz şarj pedi, elektrikli bagaj kapağı, 256 renkli ambiyans aydınlatma, 360 derece panoramik kamera sistemi, elektronik stabilite kontrolü (ESC), şerit takip sistemi ve yağmur algılayan silecekler gibi bazı etkileyici özellikler de elektrikli hatchback'te mevcut. Bu özellik çoğunu Türkiye'deki en ucuz arabalarda bulamıyorsunuz. Örneğin, Baojun Yunduo'da perde hava yastıkları bulunurken, Fiat Egea'nın baz modelinde böyle bir şey yok.

General Motors ortaklığında geliştirilen elektrikli otomobil, 100 kW gücündeki tek bir elektrik motorundan güç alıyor. 330 Nm tork üretim değeri ile günlük kullanımda sorun yaşatmayacak olan otomobil, 37,9 kWh ve 50,6 kWh batarya seçenekleri sunuyor. Küçük batarya 360 kilometre, büyük batarya ise 460 kilometre menzile kadar ulaşıyor. DC hızlı şarj desteğine sahip olan SGMW Baojun Yunduo'yu sadece 30 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar şarj edebiliyorsunuz.

Tüm bunlardan daha önemlisi: SGMW Baojun Yunduo kaç para?

SGMW tarafından yapılan açıklamaya göre bu otomobil, 13 bin dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Gırtlak dolu Baojun Yunduo'yu satın almak isteyen bir tüketicinin ise 17 bin dolar ödeme yapması gerekecek.

Peki bu otomobil Türkiye'ye gelirse kaç para olur?

Bu otomobil Türkiye'ye geldiği zaman satış fiyatı için şöyle bir durum ile karşılaşırız:

Gümrük vergisi: %10

İlave gümrük vergisi: %40 (Çin'e özel)

KDV: %20

ÖTV: %10

Türkiye'de otomobil satın alırken "verginin vergisi"ni ödemek zorunda olduğumuz için, hesaplama yaparken yukarıdaki oranları aracın Türkiye'ye giriş fiyatı ile çarpıyoruz. Bu işlemler sonucunda SGMW Baojun Yunduo bugün Türkiye'ye gelse, 715 bin TL karşılığında satın alınabilen bir otomobil olacak. Bugün Türkiye'deki en ucuz otomobil olan Hyundai i10'un fiyatının da 715 bin TL olduğunu hatırlatalım. Renault Clio'nun başlangıç fiyatı ise 826 bin 900 TL.

Elektrikli otomobil dönüşümü bu hızla devam ederse, Hyundai i10 ve Renault Clio gibi modeller için yolu sonu gelmiş demektir!

Elektrikli otomobiller, erken aşamada oldukları dönemde şimdiye kıyasla pahalı araçlardı. Ancak bu durum artık değişti. Gerek SGMW gerekse Tesla gibi dev markalar, elektrikli otomobillerin fiyatlarını düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve geldiğimiz son noktada, Renault Clio'ya kıyasla oldukça modern olan bir otomobilin fiyatı, Türkiye için Clio'dan daha uygun seviyeye inmiş durumda. Buradan, elektrikli otomobillerin Hyundai i10, Fiat Egea veya Renault Clio gibi özellikle de uygun fiyatlı modellerin sonunu getireceği çıkarımında bulunabiliriz.

Peki SGMW Baojun Yunduo bugün Türkiye pazarına gelse sizin tercihiniz hangisi olur? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.