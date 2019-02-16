Elephone A6 Mini'nin Görüntülendiği Bir Video Sızdırıldı

Modern tasarımı ve uygun fiyatıyla akıllı telefon piyasasında adından söz ettirecek Elephone A6 Mini'nin, çalışır durumda görüntülendiği bir video sızdırıldı. Şıklığıyla öne çıkan cihaz, videodaki sky blue rengine ek olarak gold, siyah ve gradient lumia renk seçenekleriyle satışa sunulacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Elephone'un daha önce Android 9 ile birlikte geleceğini açıkladığı yeni cihazı Elephone A6 Mini'ye ait yeni bir video sızdırıldı. Cihazın çalışır durumda görüntülendiği videoda, tasarım anlamında bazı detaylar da ortaya çıktı.

Çentiklerden rahatsız olan kullanıcıları memnun etmek için oldukça küçük boyutlu bir su damlası çentiği kullanan Elephone, 15 MP çözünürlüğe sahip ön kamerasını bu çentiğe konumlandırmış. 16 MP çözünürlüğünde bir kameraya ek olarak 2 MP çözünürlüğünde bir sensöre sahip arka kamera seti, çift kamera sayesinde Bokeh desteği de sunuyor.

Ekran / gövde oranının oldukça iyi olduğu görülen cihaz, 4 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla satışa çıkacak. MTK6761 SoC yonga setiyle güçlendirilen Elephone A6 Mini, 3180 mAh değerindeki bataryasının yanında düşük batarya tüketim özelliğiyle uzun süreli bir kullanım vadediyor.

5,71 inçlik bir ekranla karşımıza çıkacak Elephone A6 Mini; göze hoş gelen tasarımı, performans anlamında yeterliliği ve uygun fiyatıyla 2019'da akılda kalan cihazlardan biri olabilir. Cihaz hakkında daha detaylı bilgilere Elephone'un resmi internet sitesinden ulaşabilir, cihazın sızdırılan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.