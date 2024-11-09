Crew-8 görevi kapsamında uzayda 8 ay geçiren astronotlar, bugün gerçekleştirdikleri bir basın toplantısında yaşadıkları deneyimleri anlattı.

NASA astronotları SpaceX Crew-8 görevinden sonra uzayda geçirdikleri 8 ayın ardından yaşadıkları tuhaf deneyimleri ve yaşadıkları kas ağrılarını paylaştı.

Crew-8, SpaceX'in en uzun süreli mürettebatlı uzay uçuşu göreviydi ve bu görev, astronotlar için hem fiziksel hem de psikolojik anlamda büyük zorluklara gebe oldu. Geçtiğimiz ay sonunda Dünya'ya dönen astronotlar, bugün erken saatlerde bir basın toplantısı düzenleyerek uzayda yaşadıkları deneyimlere dair önemli açıklamalarda bulundular.

Crew-8 görevi en uzun mürettebatlı uzay uçuşu oldu

Crew-8 görevi, SpaceX’in Crew Dragon uzay aracıyla gerçekleştirilen en uzun mürettebatlı uzay uçuşu olma özelliği taşıyor. Uçuş sırasında karşılaşılan bazı problemler görev süresinin uzamasına neden olmuştu.

Başlangıçta mürettebatın Ağustos ayında Dünya’ya dönmesi planlanmışken, iki aylık gecikmeyle Ekim ayında iniş yapabildiler. NASA, mürettebattan bir astronotun tıbbi sorunlar nedeniyle Florida’daki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı ancak hakkında daha fazla detay paylaşılmış değil.

Astronotlar dünyaya alışmaya çalışıyor

Uzaydan dönüşte yaşanan iyileşme süreci ise astronotlar için karmaşık bir deneyim oldu. NASA astronotu Michael Barratt, mürettebatın karşılaştığı tıbbi sorunları basına açıklamasa da Dünya’daki hayata uyum sağlama süreciyle ilgili bilgiler paylaştı.

Astronotlardan Mathew Dominick, Dünya'da sert bir sandalyede oturmanın bile tuhaf bir deneyim olduğunu söyledi. Uzayda 235 gün boyunca herhangi bir sert yüzeyde oturmadıkları için, bu tür küçük detayların bile vücutları üzerinde garip etkiler yarattığını belirtti.

Jeanette Epps ise uzayda geçirdiği süre sonrası yaşadığı kas ağrılarına değindi. Özellikle başını uzun süre yukarıda tutmanın getirdiği zorlukları dile getiren isim, uzayda çok sık kullandıkları nesneleri Dünya'da tutuyor olmanın oldukça garip hissettirdiğini söyledi. Uzayda nesnelerin daha hafif olmalarına alıştıkları için, Dünya'da tutmaya çalıştıklarında hissettikleri ağırlığın oldukça farklı hissettirdiğinin altını çizdi.