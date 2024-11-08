NASA, Uçuşlarda Gürültüyü Asgariye İndiren Süpersonik Uçağı X-59'un Motorunu İlk Kez Çalıştırdı! (Yüksek İrtifada Sessiz Uçuş Mümkün mü?)

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
NASA, süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirecek X-59 uçağının motorlarını ilk kez çalıştırdı ve test etti.

NASA, sessiz süpersonik X-59 uçağının motorlarını ilk kez çalıştırdı. X-59, ses patlamalarını minimum seviyeye indirerek süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA'nın X-59 uçağı, Quiet Supersonic Technology (Quesst) adı verilen bir teknoloji ile tasarlandı. Geleneksel süpersonik uçuşlarda karşılaşılan yüksek ses patlamalarının yerine, 75 desibel seviyesinde bir "sonik vuruş" yaratmayı hedefliyor.

X-59, süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirecek

sessiz supersonic x59

X-59'un motorları, F-18 Super Hornet'ten alınan bir motorun modifiye edilmiş versiyonunu kullanırken yüksek irtifada uçması sayesinde sesin yayılması da azalacak. Uçak, Mach 1.4 hızına ulaşabilecek şekilde tasarlanmış olup, 55.000 feet yükseklikte uçacak.

Uçağın tasarımı, pilotun öne doğru bakmasını engelleyecek kadar uzun bir buruna sahip. Bu nedenle pilot dışarıyı görebilmek için "Dış Görüş Sistemi" adı verilen kameraları kullanıyor. X-59, süpersonik uçuşların gürültü seviyeleriyle ilgili standartlar belirlemeyi amaçlarken gelecekte bu teknoloji askeri uçaklar ve ticari seyahatler için de potansiyeli de taşıyor diyebiliriz. NASA ise motor testlerini tamamladıktan sonra hava testlerini tamamlayarak bu yeni teknolojiyi daha da geliştirmeyi planlıyor.
İLGİLİ HABER

Uzaya Dev Bir Sapanla Uydu Fırlatan İlginç Proje: SpinLaunch (NASA Bile Destekliyor!)
İLGİLİ HABER

NASA'nın Europa Clipper Görevi Başladı: Peki Jüpiter'in Buzla Kaplı Uydusu Neden Bu Kadar Önemli?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.theregister.com/2024/11/08/nasa_fires_up_x_59/
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler