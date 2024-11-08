NASA, süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirecek X-59 uçağının motorlarını ilk kez çalıştırdı ve test etti.

NASA, sessiz süpersonik X-59 uçağının motorlarını ilk kez çalıştırdı. X-59, ses patlamalarını minimum seviyeye indirerek süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA'nın X-59 uçağı, Quiet Supersonic Technology (Quesst) adı verilen bir teknoloji ile tasarlandı. Geleneksel süpersonik uçuşlarda karşılaşılan yüksek ses patlamalarının yerine, 75 desibel seviyesinde bir "sonik vuruş" yaratmayı hedefliyor.

X-59, süpersonik uçuşları daha sessiz hale getirecek

X-59'un motorları, F-18 Super Hornet'ten alınan bir motorun modifiye edilmiş versiyonunu kullanırken yüksek irtifada uçması sayesinde sesin yayılması da azalacak. Uçak, Mach 1.4 hızına ulaşabilecek şekilde tasarlanmış olup, 55.000 feet yükseklikte uçacak.

Uçağın tasarımı, pilotun öne doğru bakmasını engelleyecek kadar uzun bir buruna sahip. Bu nedenle pilot dışarıyı görebilmek için "Dış Görüş Sistemi" adı verilen kameraları kullanıyor. X-59, süpersonik uçuşların gürültü seviyeleriyle ilgili standartlar belirlemeyi amaçlarken gelecekte bu teknoloji askeri uçaklar ve ticari seyahatler için de potansiyeli de taşıyor diyebiliriz. NASA ise motor testlerini tamamladıktan sonra hava testlerini tamamlayarak bu yeni teknolojiyi daha da geliştirmeyi planlıyor.