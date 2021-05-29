NFT ile dudak uçuklatan rakamlara satılan içeriklerin arasına bir yenisi daha eklenmeye hazırlanıyor. 1947 yılında bir uzaylı otopsisi esnasında çekildiği iddia edilen siyah beyaz bir fotoğraf, bir NFT platformu üzerinden açık artırma ile satışa çıkarıldı.

NFT'ler yaygınlaştıkça karşımıza NFT olarak satışa çıkarılan ve gerçekten şaşırtıcı fiyatlarla satılan bazı örnekler de çıkmaya başlıyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde abisinin parmağını ısıran Charlie'nin viral videosu ve birkaç ay önce de yangıncı kızın ürpertici fotoğrafı 'yok artık' dedirten fiyatlarla NFT olarak satılmıştı.

Şimdi de konsepti biraz daha farklı olsa da yine oldukça ilginç bir fotoğraf, NFT olarak satışta. Bu kez satışa çıkarılan içerik ise 1947 yılında bir uzaylı otopsisi sırasında çekildiği iddia edilen siyah beyaz bir fotoğraf. Tabii ki fotoğrafın gerçekliğine dair tek kanıt, satıcısının sözleri. Ayrıca fotoğrafın dünya dışı yaşama yönelik bir belgeselde kullanılmış olması ve bir 'kanıt' olarak sunulmuş olması da fotoğrafı ilgi çekici kılıyor. Bu ilginç fotoğraf için minimum teklif fiyatı ise 450 Ethereum yani şu an için yaklaşık 1 milyon 103 bin 422 dolar.

Henüz teklif veren yok:

New Mexico, Roswell'de meydana gelen bir UFO kazasının ardından 1947'de gerçekleştirilen uzaylı otopsisi esnasında çekildiği söylenen ve aslında bakınca çok da bir şeye benzetemediğimiz bu fotoğraf, müzisyen ve film yapımcısı olan Ray Santilli tarafından Rarible üzerinden satışa çıkarıldı. Başlangıç fiyatı o kadar yüksek ki haliyle henüz aklı başında kimse bu fotoğrafa teklif vermemiş.

Eğer 450 Ethereum olan başlangıç teklifini geçen bir teklif verilirse, fotoğraf 'CIA'in fotoğrafı doğrulayan yazışmaları ve orijinal kopyası ile birlikte' NFT olarak teklifi veren kişiye ait olacak. Burada CIA'in fotoğrafı doğruladığı yazışmaların da paylaşılması satışı ilginç hale getirebilirdi diye düşünüyoruz ve bu nadide eseri satın alacak kişiyi merakla bekliyoruz.