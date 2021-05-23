2007 yılında YouTube'a yüklenen ve o günden bu yana 882 milyondan fazla görüntülenme alan Charlie Bit My Finger videosu, NFT kullanılarak satıldı. Videoya 760 bin doların üzerinde bir para ödendi.

İnternet aleminde pek çok viral olmuş video bulunuyor. Bu videoların en eskilerinden biri ise "Charlie Bit My Finger" (Charlie parmağımı ısırdı) adı verilen ve iki kardeşin yer aldığı bir video idi. NFT ile satışa çıkarılan video 760 bin doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu.

Videoda iki kardeş bir koltukta oynarken gözüküyor. O dönemde 3 yaşında olan Harry Davies-Carr, şaka yollu olarak parmağını 1 yaşındaki Charlie Davies-Carr'ın ağzına sokuyordu. Ardından da meşhur sözü "Charlie bit me! / Charlie beni ısırdı" cümlesini kuruyordu.

882 milyon izlenmeyi geçmişti:

2007 yılında YouTube'a yüklenen videonun izlenme sayısı toplamda 882 milyonun üzerine çıkmıştı. Videoyu NFT ile satışa süren aile, satışın tamamlanmasının ardından videoyu internetten kaldıracaklarını söylemişti. Müzayede bugün sona erdi.

Daha önce de çeşitli içerik üreticilerinin NFT aracılığıyla satış yaptıklarını görmüştük. Leave Britney Alone, David After Dentist ve Disaster Girl gibi popüler video ve görseller, Nyan Cat NFT olarak kendilerine alıcı bulmuş ve ciddi paralara satılmıştı.

Videodaki isimlerden olan Harry, ailesinin NFT satışı için Original Protocol adlı dijital pazar yeri ile çalıştığını söyledi. Bunun nedeni olarak platformun kendilerine özelleştirilmiş bir müzayede yapma fırsatı vermesini gösterdi. Açık artırma CharlieBitMe.com üzerinden yapıldı.

Videonun sahipleri kendi versiyonunu çekebilecek

Sitede yazana göre açık artırmayı kazananlar, Harry ve Charlie ile birlikte kendi parodi versiyonlarını da çekme şansına sahip olacak. Günümüzde Harry'nin 17, Charlie'nin ise 15 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Çocukların babası olan Howard Davies-Carr, YouTube partnerliği sayesinde videodan kazandıkları paranın, çocuklarının hayata önde başlamasına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca söz verdikleri gibi açık arttırma sona erdikten sonra videoyu kaldıracaklar. Aile, açık artırmadan kazandığı paranın bir kısmını da çevre çalışmalarına bağışlayacak.