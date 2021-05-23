Instagram’ın Kendi NFT Platformunu Geliştirdiği İddia Edildi

Geçtiğimiz günlerde sanatçı Sean Williams tarafından yapılan bir paylaşıma göre Instagram, kendi NFT platformunu geliştirmeye başladı. Fakat kendisine göre şirketin sanatçılardan yardım isteme şekli, onları ‘kullanma’ şeklindiydi.

Sosyal medya devi Instagram, geçtiğimiz günlerde 8 – 10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ve bir ilk olacak ‘Üretici Haftası’ isimli yeni bir etkinliğini duyurdu. Bu etkinliğe yalnızca davet edilen kullanıcıların katılabileceği, etkinlikte de birkaç sanal yayın yapılacağı açıklandı. Etkinlik, ‘içerik oluşturucuların takipçilerini artırmalarına ve daha fazla para kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış profesyonel gelişim etkinliği’ olarak tanımlandı.

Twitter’da sanatçı Sean Williams’ın yaptığı paylaşımsa, Instagram’ın bu etkinlikle aslında derinlerde başka bir hedefe sahip olduğunu gösterir nitelikte oldu. Sean Williams, geçtiğimiz yıl eylül ayında NFT (non-fungible token) ile tanışmış, eserlerini NFT şeklinde satışa sunmuştu. Kendisinin bir eseri, 10 ETH karşılığında da satın alınmıştı.

Instagram, NFT platformu geliştiriyor:

Halihazırda NFT ile iç içe olan Sean Williams tarafından yapılan paylaşıma göre Instagram, şu anda kendi NFT platformunu geliştiriyor. Sosyal medya devi, bu platformu geliştirmek içinse yine sanatçılardan yardım istiyor. Bu durumda ilk bakışta bir sorun olmasa da sonraki paylaşımlar, Instagram’ın etkinliğinin ana amacını gösterir nitelikte:

"NFT topluluğunun neye ihtiyacı olduğu konusunda onlara fikir vermek için topluluğumuzdaki sanatçılara ulaşıyorlar ve kılık değiştiriyorlar. Yapmamızı istedikleri üst düzey iş danışmanlığını, Instagram'ın içerik oluşturucular için en iyi uygulamaları hakkında sorular sorabileceğimiz ‘içerik oluşturucular için daha iyi bir platform oluşturmaya yardımcı olacak bir panel’ şeklinde gizliyorlar."

"Üst seviye yönetim ve geliştirici ekibinin ‘ürün oluşturması’ için bizden 1.000 dolarlık ‘hizmet ücreti’ ile tek taraflı bir gizlilik sözleşmesi imzalamamızı istiyorlar??? Tuhaf. İşin arkasındaki bir platforma benziyor ve başka yerde elde edemeyecekleri, başarılı NFT sanatçıları olarak sahip olduğumuz içgörüleri değersizleştirirken yaratıcı topluluğunu önemsiyormuş gibi davranmak için son on yılda sahip oldukları gücü kullanmak istiyorlar."

Sean’ın aldığı e-posta: SOHBET – Görsel sanatçılar için sanal bir içerik oluşturucu etkinliği + kripto sanatı üzerine özel bir tartışma

Sean’ın iddiasını özetlemek gerekirse Instagram, kendi NFT platformunu kurmak için sanatçılardan yardım istiyor fakat bunu gizlice yapmak istiyor. Şirket, sanatçılara ulaşıyor ve 1.000 dolar ücret teklif ediyor, karşılığındaysa gizlilik sözleşmesi imzalatıp görüşmeye alıyor. Bu görüşmede sanatçılar, ‘kripto sanat’ hakkında tartışma yapıyor, fikirlerini sunuyor.