Avrupa Komisyonu ile birlikte çalışan Ortak Araştırma Merkezi (JRC), önümüzdeki süreçte savaş çıkması olası bölgelerle ilgili bir çalışma yayınladı.

2050 ve 2100 dolaylarında, özellikle susuzluk ve iklim değişikliği nedeniyle büyük savaşların çıkması bekleniyor. Avrupa Komisyonu ile ortak çalışan JRC'nin önde gelen araştırmacıları, bu süreçte dünyada 5 farklı noktanın oldukça kritik bir öneme sahip olacağını belirtti.

Dünyanın önümüzdeki süreçte Nil, Ganj, Colorado ve Dicle-Fırat nehirleri çevresinde sürecek olan savaşların öncelikle komşu ülkeler arasında başlayacağı, daha sonrasında diğer ülkelere sıçrayarak ittifaklar oluşturacağı öngörülüyor.

Global Evironmental Change dergisinde yayınlanan çalışmayı yürüten Fabio Farinosi, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Amacımız öncelikle siyasi ortaklık ve gerilimlere sebep olacak nehir yataklarını ortaya koymaktı. İkinci amacımız da yaşanan gerilimi harita üzerinde göstermek ve zamanla değişen sosyo-ekonomik değişimle nasıl şekillenebileceğini göstermekti. Yaşanacağını düşündüğümüz savaşlarda Su kaynakları sadece tek sebep değil. Önümüzdeki yıllarda temiz su yönetimi ve bunun kullanımı da uluslararası ilişkiler ve siyasi durumu dönüştürecektir. Bölgelerde istikrarsızlık ve rahatsızlık olması muhtemel.”