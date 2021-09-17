'Uzun COVID-19'a Neyin Sebep Olduğu Açıklandı

İngiliz bilim insanları, 12 haftadan uzun belirti gösteren "uzun COVID-19"la ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmaya göre bu durum, koronavirüsle hemen herkese bulaşan ancak önemli olmayan epstein-barr isimli virüsün etkileşiminden kaynaklanıyor. Hastalık süresi ise 18 aya kadar çıkabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamadan bahsetmiştik. Bu açıklamaya göre COVID-19'u atlatan her 10 çocuktan 1'i, belirti göstermeye devam ediyordu. Üstelik bu durum, aylar boyunca devam ediyordu. Şimdi bu durumla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz bilim insanları, COVID-19'un belirtilerinin neden uzun zaman görülmeye devam ettiği ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. 19.426 çocuk ve gence ait verileri kapsayan bu araştırma, uzun COVID-19'un korkunç bir şey olmadığı sonucuna ulaştırdı. Zira bilim dünyasının "uzun COVID-19" olarak nitelendirdikleri durumun, koronavirüsle insan sağlığı için pek de önemli olmayan epstein-barr isimli virüsün etkileşiminden kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Belirtiler, 18 ay boyunca devam edebiliyor

University College London bünyesinde görev yapan uzmanlara göre epstein-barr virüsü ile birleşen koronavirüs, vücutta daha uzun süreli etki gösteriyor. Hatta bu etkinin 18 aya kadar ulaştığını söyleyen bilim insanları, uzun COVID-19 hastalığında 203 adet semptom belirlediler. Bu semptomlar arasında hafıza kaybı gibi tehlikeli durumlardan deri döküntüsüne kadar hemen her şey yer alıyor.

Uzmanlar, uzun COVID-19'a yakalanan çocuk ve genç sayısının çok az olduğunu ifade ediyorlar. Özellikle de 12 haftadan uzun süre semptom gösterenlerin sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirten bilim insanları, daha önceden sağlık sorunu yaşamış olan genç ya da çocukların uzun COVID-19'a yakalanma ihtimalinin 25 kat fazla olduğunu söylüyorlar. Uzun COVID-19 nadir görülen bir durum olsa da yapılan açıklamalar, semptomları nedeniyle bu durumun önemsenmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.