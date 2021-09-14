COVID-19'u Atlatan Çocuklarda Semptomlar Devam Ediyor

İsrail Sağlık Bakanlığı, 18 yaş ve altı olup COVID-19'a yakalanan çocuklarla ilgili çarpıcı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma, hastalığı atlatan çocukların yüzde 11,2'sinin semptom göstermeye devam ettiğini ortaya koydu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarla dünya genelindeki araştırmalara yön veren İsrail, yeni bir araştırma yaptı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın liderliğinde yapılan ve 3 ila 18 yaş aralığında olan çocuklara yoğunlaşan bu araştırma, COVID-19'a yakalanan her 10 çocuktan bir tanesinin hastalığı atlattıktan sonra da semptom göstermeye devam ettiğini gözler önüne serdi.

13 bin 864 çocuğun ebeveyni ile telefon üzerinden gerçekleştirilen araştırmaya göre hastalığı geçiren çocukların yüzde 11,2'si, hastalığı atlattıktan sonra da COVID-19 belirtisi gösteriyor. Üstelik bu süreç, hastalıktan sonraki 6 ay boyunca devam edebiliyor. İsrail Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 12 yaş altı çocukların yüzde 1,2'sinde, 12-18 yaş aralığında olan çocukların ise yüzde 4,6'sında semptomların devam ettiğini belirtiyorlar.

18 yaşından küçük çocukların yarısı, hiçbir semptom göstermedi

İsrail'de şu ana kadar en az 200 bin çocuğa COVID-19 teşhisi koyuldu. Bu çocukların yaklaşık yüzde 50'si, hiçbir semptom göstermeden hastalığı atlattı. Yapılan son araştırma ile semptom gösteren 100 bin çocuğun yaklaşık 10 bin tanesinin ise hastalığı atlattıktan sonra da semptom göstermeye devam ettiği anlaşılmış oldu.

İsrail, aşı karşıtlarının anlamsız savunmalarına rağmen koronavirüs sürecini en iyi şekilde yöneten ülkelerin başında geldi. Worldometer isimli veri tabanından aldığımız son verilere göre tüm nüfusunu aşılamış ülkede, şu an için hasta olan 82 bin 4 aktif vaka var. Bu vakaların yüzde 99,2'si, yani 81 bin 320 tanesi hastalığı hafif olarak geçiriyor. 684 kişinin durumu ise ağır.