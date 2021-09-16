Aşı Hakkında Konuşan Nicki Minaj, Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Nicki Minaj'ın sosyal medya hesabından yaptığı aşı açıklaması tepkilere neden oldu. Minaj'ın iddiasına göre kuzeninin bir arkadaşı, koronavirüs aşısı olduktan sonra testis büyümesi ve bazı cinsel fonksiyonlarda bozulma sorunları yaşadı. Uzmanlar ise yaşandığı iddia edilen olayı net bir dille yalanladı.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ve verdiği pozlarla magazin dünyasının konuştuğu isimlerden bir tanesi olan dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj, koronavirüs aşısıyla ilgili anlamsız bir açıklama yaptı. Henüz aşı olmayan ancak yakın bir gelecekte aşı olacağını söyleyen rapçi, aşı vurulan bir tanıdığının cinsel sağlığının bozulduğunu ileri sürdü. Sağlık otoriterilerinin de dikkatini çeken açıklama, net bir dille yalanlandı.

Nicki Minaj'ın açıklamasına göre kuzeninin bir arkadaşının koronavirüs aşısı vurulduktan sonra hem testisleri şişti hem de bazı cinsel fonksiyon bozuklukları yaşamaya başladı. Söz konusu arkadaşın kim olduğu ve neden böyle bir sorun yaşandığı bilinmezken Nicki Minaj'ın konudan nasıl haberdar olduğu da merak konusu oldu. İnternet dünyasını sarsan bu açıklama, pek çok kişi tarafından mizah malzemesi haline getirildi.

"Kesinlikle hayır"

Nicki Minaj'ın yaptığı açıklama, Beyaz Saray'ın koronavirüsle mücadeledeki bir numaralı ismi olan Dr. Anthony Fauci'ye de soruldu. Muhabirlerin aşı ile cinsel sağlık arasında bir bağ olup olmadığını sorması üzerine kısa ve öz konuşan Fauci, "Bu sorunun cevabı kesinlikle hayır" dedi. İngiltere'de de gündeme gelen mesele, Başbakan Boris Johnson ve Dr. Chris Whitty tarafından tepkiyle karşılandı. Dr. Whitty, yapılan açıklamayı utanç verici olarak nitelendirdi.

Bu arada, daha önce aşı karşıtı olmadığını söyleyen rapçinin bugüne dek neden aşı vurulmadığı da anlaşılabilmiş değil. Aşıyla ilgili araştırmalar yaptığını ve yeterince bilgi sahibi olduktan sonra aşı olacağını söyleyen dünyaca ünlü yıldız, görünen o ki yanlış kaynaklar üzerinden araştırma yapıyor...