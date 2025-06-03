Navigasyon, eğlence, yakıt ve acil durumlar için yolculuk sırasında işinize yarayacak mobil uygulamaları sizler için bir araya getirdik. Bu listeye bakmayan uzun yola çıkmayın.

Yolculuğa çıkmadan önce çantanızı hazırladınız, playlist'inizi oluşturdunuz, belki bir termos kahve bile aldınız... Peki ya telefonunuz hazır mı? Uzun yollar, şehirler arası yolculuklar ya da saatler süren arabada kalma süreci; hem keyifli hem de zorlu olabilir. Bu yüzden sadece müzik uygulamalarıyla yetinmek, çoğu zaman yetersiz kalır.

Telefonunuzdaki birkaç akıllı uygulama sayesinde hem zaman kazanabilir hem de yolculuğunuzu çok daha sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Yol tarifi almaktan molaları planlamaya, internetsiz eğlence seçeneklerinden acil durum çözümlerine kadar pek çok konuda yardımcı olabilecek uygulamalara birlikte göz atalım.

Uzun yola çıkmadan önce telefonunuza yüklemeniz gereken uygulamalar

Navigasyon uygulamaları

Google Maps

En popüler navigasyon uygulaması, tahmin edebileceğiniz üzere Google Maps. Gerçek zamanlı trafik verisi, alternatif rotalar, yol üzerindeki duraklar ve yol çalışmaları gibi birçok bilgiyi kullanıcıya sunuyor. Ayrıca çevrimdışı harita indirip internetiniz olmasa bile yön bulabilirsiniz.

Google Maps'in iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yandex Navi

Google Maps'in en güçlü alternatifleri arasında yer alan Yandex Navi, Türkiye’de de çok seviliyor. Anlık trafik yoğunluğu, sesli yönlendirme, hız sınırı uyarıları gibi özelliklere sahip olan uygulama, Google Maps'i aratmayacak türden.

Yandex Navi'nin iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yakıt ve şarj istasyonu uygulamaları

PlugShare

PlugShare, elektrikli otomobil sahipleri için adeta bir yol arkadaşı. Küresel çapta hizmet veren uygulama, harita üzerinde en yakın şarj noktalarını, soket tipi uyumluluğu ve bazu istasyonlarda kullanıcı yorumlarını gösterebiliyor.

PlugShare'in iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Fuelio

Android Authority tarafından "Android telefonlar için en iyi araba uygulaması" seçilen Fuelio, en basit anlatımı ile yakıt tüketim miktarı ile için bunun için harcadığınız parayı takip etmenizi sağlıyor. Kilometre kontrolü gibi kapsamlı analizleri de yine bu uygulama üzerinden yapabilirsiniz.

Fuelio'nun iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Akaryakıt firmalarının kendi uygulamaları

Ülkemizde hizmet veren Opet, Shell ve Petrol Ofisi gibi şirketlerin neredeyse tamamı, müşterileri için mobil uygulamalar geliştirmiş durumda. Bu mobil uygulamalar ile en yakın istasyonları bulabilir, kampanya, yakıt puanı ve istasyon hizmet bilgilerini takip edebilirsiniz.

Araç takip uygulamaları

ParKing

Android ve iOS için geliştirilen ParKing uygulaması, otomobilinizi park ettiğiniz son yerin konumunu unutmanızı engelliyor. Üstelik fotoğraf desteği de sunan uygulama, kullanıcılar tarafından çok seviliyor.

ParKing'in iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Google Maps ile park yeri bulma

Adım #1: Aracınızı iOS veya Android telefonunuza bağlayın .

Aracınızı iOS veya Android . Adım #2: Yolculuğu tamamladıktan sonra Google Maps uygulamasını açın.

Yolculuğu tamamladıktan sonra uygulamasını açın. Adım #3: Konumunuzu gösteren mavi simgeye dokunun.

Konumunuzu gösteren dokunun. Adım #4: "Park yerini kaydet" seçeneğine dokunun.

Eğlence uygulamaları

Spotify

Pek çoğumuz için vazgeçilmez hâle gelen Spotify, yolculuk boyunca müzik ve podcast dinleyebilmenizi sağlıyor. Eğer bir çalma listesi oluşturursanız bu listeyi cihazınıza kaydetmeyi de unutmayın. Bu sayede yolculuk sırasında internet kullanımı yaşamamış olursunuz.

YouTube

YouTube, yolculuklar için biçilmiş kaftan. Eğer YouTube Premium abonesiyseniz videolara çevrim dışı olarak da ulaşabileceğinizi belirtelim. Bu sayede tıpkı Spotify'da olduğu gibi YouTube'da da veri tüketimi olmadan vakit geçirebilirsiniz.

Netflix ile Amazon Prime Video

Bu uygulamalarla sevdiğiniz yapımları önceden indirip, internet ihtiyacı olmadan izleyebilirsiniz. Arka koltukta seyahat edenler için hayat kurtarıcı diyebiliriz.

audible

Amazon tarafından sunulan "audible" bir sesli kitap platformu. İngilizce ağırlıklı olsa da Türkçe içerikler de bulabileceğiniz platform, ilk ay sadece 0,99 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Üstelik bu uygulama, Android Auto için de destek veriyor.

audible'ın iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Acil durum ve yardım uygulamaları

KGM Türkiye Trafik

KGM Türkiye Trafik uygulaması, aslında navigasyon hizmeti de sunuyor. Yol durumu, yol çalışmaları ve kapanan yollar hakkında bilgi edinebileceğiniz uygulama, acil yardım numaralarına ulaşmanızı da kolaylaştırıyor.

KGM Türkiye Trafik'in iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

112 Acil Yardım Butonu

Konum bazlı çalışan bu uygulama, tek tuşla en yakın acil yardım birimlerine ulaşmanızı sağlar. Ambulans, jandarma, polis gibi tüm birimleri kapsar. Özellikle sinyalin az olduğu kırsal alanlarda veya nerede olduğunuzu tam olarak bilmedinizde çok işe yarar.

112 Acil Yardım Butonu'nun iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sigortam360

sigortam360 uygulaması, yolculuğa çıkmadan önce telefonunuza mutlaka yüklenmeli. Çünkü bu uygulama, "Mobil Kaza Tutanağı" özelliği sunuyor. Bu önemli özellik, bir trafik kazası durumunda tutanak tutmanıza yardımcı oluyor. Üstelik yeni bir tutanak oluşturmaya başlayabiliyor veya aynı kazaya karışan bir diğer sürücünün başlattığı tutanağa dahil olabiliyorsunuz.

sigortam360'ın iOS sürümüne buradan, Android sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun yola çıkmak bir nevi mini keşif gibidir. Yol arkadaşınız bazen müzik olur, bazen güzel bir manzara, bazen de yalnızca iyi bir navigasyon uygulaması. Bu listedeki uygulamalar sayesinde hem konforlu hem de güvenli bir yolculuk geçirebilir, aklınızın bir köşesinde “acaba?” kalmadan seyahatin tadını çıkarabilirsiniz. Çıkmadan önce bir checklist yapmayı ve bu uygulamaları telefonunuza indirmeyi unutmayın!