Riot Games, sevilen oyunu VALORANT'ın mobil sürümünü resmen duyurdu. Ancak bu oyun, ilk aşamada Çin'e özel olacak. Oyunun küresel pazarlara ne zaman geleceği belirsiz.

Riot Games'in 2020 yılında ücretsiz olarak yayımladığı, yıllar içerisinde de büyük bir kitle edindirmeyi başardığı oyunu VALORANT ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun resmî X hesabından yapılan paylaşımla VALORANT Mobile duyuruldu.

Ancak burada çok büyük bir bilinmez var. Riot Games'in açıklamasında, VALORANT Mobile'ın Çin için olduğu belirtiliyor. En azından şu an için. Oyunun mobil sürümünün küresel pazarlara ne zaman geleceği şimdilik belirsiz.

VALORANT'ın X hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Gerçek oluyor. VALORANT Mobile, ortağımız LIGHTSPEED STUDIOS ile duyuruldu ve Çin'e getiriyoruz.



VALORANT Mobile'ı mümkün olduğunca çok oyuncuya ulaştırmak için heyecanlıyız, ancak Çin'den başlayıp oradan devam edeceğiz. Elbette planlarımız daha da geliştikçe sizi bilgilendireceğiz.

Valorant Mobile ilk video:

VALORANT Mobile'a ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.