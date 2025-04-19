Merakla beklenen yeni Battlefield oyununa dair geliştiricilerden yeni bir video ve açıklamalar geldi.

Battlefield serisinin 2025 sonunda çıkması beklenen yeni oyunuyla ilgili hâlâ resmi bir çıkış tarihi veya isim paylaşılmış değil ancak EA, merakla beklenen yeni oyuna dair detaylar paylaşmaya devam ediyor.

Yeni Battlefield oyununun klasik yıkım mekaniklerini geri getireceği daha öncelerde ortaya çıkmıştı. Bugün ise yayınlanan kısa bir oynanış klibi, “Battlefield Labs” güncellemesi kapsamında paylaşıldı ve hayranların Battlefield: Bad Company 2 gibi önceki oyunlarda oldukça beğendiği yıkım sisteminin geri döndüğüne işaret ediyor.

Yeni Battlefield oyunu yıkım fragmanı

Oyunun arkasındaki ekipler, yeni Battlefield oyunundaki yıkım mekaniklerine dair yorumlarda bulundu. Ekip, "Yıkım için hedefimiz, oyunculara çevreyi taktiksel avantajlarına göre şekillendirme imkânı tanımak. Bu, oyuna daha fazla derinlik katıyor." ifadelerini kullandı.

Geliştiriciler yıkımın yalnızca görsel bir efekt değil, aynı zamanda oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçası olacağını belirtiyor. Yeni sistem, oyunculara hangi nesnelerin yok edilebileceğini veya değiştirilebileceğini daha iyi anlatan, tanınabilir bir görsel ve işitsel deneyim sunmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamalara göre binalar artık önce dış duvarları yıkılarak çöküyor. Bu da çevreyle daha dinamik etkileşimler yaratılmasına olanak tanıyor. Ayrıca yıkım sonrası ortaya çıkan molozlar savaş alanında kalmaya devam edecek ve oyuncular bunları siper olarak kullanabilecek.

Yeni Battlefield oyununa dair diğer içeriklerimiz:

Peki sizce yeni Battlefield oyunu başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.