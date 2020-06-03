Bütün Valorant Karakterleri, Güçleri ve Özellikleri

Riot Games'in heyecanla beklenen oyunu Valorant yayınlandı. Oyundaki her bir karakterin ayrı yetenekleri ve özellikleri bulunuyor. Peki ajan olarak adlandırılan Valorant karakterleri tam olarak kim, özellikleri ve süper güçleri neler?

Riot Games tarafından geliştirilen FPS oyunu Valorant, oyun severlerle buluştu. Oyunda şu anda 11 karakter bulunuyor olsa da ileride yeni karakterlerin de eklenmesi bekleniyor. Oyunda “ajan” adı verilen birbirinden farklı 11 karakter bulunuyor. Her bir karakterin ayrı birer kişilikleri ve yetenekleri var.

Taktiksel nişancılık oyunlarında nişan alma ne kadar önemliyse Valorant’ta da seçtiğiniz ajanın yeteneklerini bilerek oynamanız da aynı şekilde önemli. Seçtiğiniz ajanın güçlerine ve özelliklerine hakim olursanız kazanmanız kaçınılmaz olacaktır. Bu yazımızda size bütün Valorant karakterleri, güçleri ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Volarant hesabı nasıl açılır, öğrenmek için buraya, Volarant'ı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Valorant karakterleri:

Phoenix

Jett

Viper

Sova

Cypher

Brimstone

Sage

Omen

Breach

Raze

Reyna

Phoenix:

Güçlü yönleri: Düşman, Phoenix’in çıkardığı ateşten alanın üzerindeyken hasar görür, Phoenix bu alanın üzerindeyken iyileşme kazanır.

Taktikler: Köşelerden falsolu flaşlar atarak kaçmaya çalışan rakiplerinizi kör edebilirsiniz. Ayrıca Ateşten Duvar’ı nasıl sağa veya sola bükeceğinizi öğrenmek size hem saldırırken hem de savunma yaparken avantaj sağlayacak.

Yetenekler:

Ateşten Duvar: İçinden geçenlerin görüşünü engellerken aynı zamanda canlarını azaltan ateşten bir duvar açmanızı sağlar.

İçinden geçenlerin görüşünü engellerken aynı zamanda canlarını azaltan ateşten bir duvar açmanızı sağlar. Falso: Fırlatıldıktan kısa bir süre sonra patlayan bir işaret küresi fırlatır.

Özel gücü:

Yakar Top: Yere temas ettiği anda veya ufak bir gecikmenin ardından patlayan ve küçük bir alanı kaplayan ateş topu fırlatır.

Süper gücü:

Yakardöner: Phoenix’in o an bulunduğu konumu işaretler ve bir klonunu oluşturur. Zamanlayıcının süresi dolunca veya öldürülürseniz sizi ilk işaretlediğiniz konumda canınız dolmuş bir şekilde yeniden canlandırır.

Jett:

Güçlü yönleri: Jett, anlık olarak hızlı bir şekilde yer değiştirebilir. Yetenekleri sayesinde kutuların, duvarların veya herhangi bir şeyin üzerine hızlıca çıkmayı sağlar.

Taktikler: Jett oynarken bütün yeteneklerinizi kombinleyerek oynamanız çok önemli. Rakibinizin sizi görmemesi için “Rüzgar Gibi” ile hızlıca ilerleyerek rakibinize saldırdıktan sonra “Duman Bulutu” ile hem rakibinizin görüşünü kısıtlayabilirsiniz hem de açı değiştirerek rakibinizi gafil avlayabilirsiniz.

Yetenekler:

Duman Bulutu: Kısa süreliğine bir duman bulutu yaratır.

Kısa süreliğine bir duman bulutu yaratır. Hafifle: Havada belirli bir süre asılı kalmayı sağlar.

Özel gücü:

Rüzgar Gibi: İleri doğru hızlıca atılmayı sağlar.

Süper gücü:

Keskin Fırtına: Hepsini aynı anda veya teker teker atabileceğiniz 5 bıçak verir. Bıçakla düşmanın kafasından vurduğunuzda bıçaklar yenilenir.

Viper:

Güçlü yönleri: Süper gücü sayesinde yarattığı zehir bulutunun sınırları içine giren düşmanlar rahatlıkla görülür. Viper içinde durduğu sürece bu bulutun varlığı devam eder.

Taktikler: Sahip olduğunuz zehir miktarına dikkat edin. “Zehir Perdesi” ve “Zehir Bulutu” aynı anda açık olduğu zaman iki kat daha fazla zehir tüketeceğinden sahip olduğunuz zehir hızlı bir şekilde bitebilir. Çok zor durumda kalmadığınız sürece ikisini aynı anda kullanmamaya özen gösterin.

Yetenekler:

Asit Havuzu: Yere çarptığında parçalanan bir kapsül fırlatır. Oluşturduğu kimyasal alanın üstünde duran rakiplerinizi yavaşlatır ve hasar almalarını sağlar.

Yere çarptığında parçalanan bir kapsül fırlatır. Oluşturduğu kimyasal alanın üstünde duran rakiplerinizi yavaşlatır ve hasar almalarını sağlar. Zehir Bulutu: Zehir bombasını fırlattığınızda ortaya çıkan zehir bulutunun içinde duran düşmanlara zamanla hasar verirken görüşlerini kısıtlar.

Özel gücü:

Zehir Perdesi: Bir zehir duvarı oluşturur.

Süper gücü:

Viper’ın İni: Geniş bir alanı kaplayan zehir bulutu oluşturur.

Sova:

Güçlü Yönleri: Gönderdiği drone sayesinde düşmanların konumlarını ortaya çıkaran yeteneklere sahiptir.

Taktikler: Şok Okları takım arkadaşlarınızı da etkileyebileceğinden yakınlarında fırlatmamaya dikkat edin. Onun yerine oklarınızı saklanan düşmanlarınıza duvardan sektirerek gönderebilirsiniz.

Yetenekler:

Şok Oku: Enerji patlamaları yayıp düşmana zarar veren ok fırlatır.

Enerji patlamaları yayıp düşmana zarar veren ok fırlatır. Baykuş Drone: Düşmanların haritadaki yerini ortaya çıkaran bir drone kullanır.

Özel gücü:

Keşif Oku: Yakındaki düşmanların yerlerini ortaya çıkaran bir ok atar.

Süper gücü:

Avcının Hiddeti: Duvarları delen ve haritayı dolaşan üç enerji patlaması ateşler.

Cypher:

Güçlü yönleri: Tuzakları sayesinde düşmanların görüşünü ve hareketlerini kısıtlar. Süper gücü sayesinde ölen bir düşmanı kullanıp tüm düşmanların yerini tespit edilebilir.

Taktikler: Yerleştirdiğiniz tuzakları iyi konumlandırmanızda fayda var. Düşman sizin tuzaklarınızı fark etmezse büyük bir avantaj kazanabilirsiniz.

Yetenekler:

Bubi Tuzağı: Tuzak yerleştirir. Düşman, tuzağın üzerinden geçtiğinde konumu açığa çıkar ve belirli bir süre sonra da sersemler.

Tuzak yerleştirir. Düşman, tuzağın üzerinden geçtiğinde konumu açığa çıkar ve belirli bir süre sonra da sersemler. Siber Kafes: Rakibinin görüşünü kısıtlayan bir kafes açar. Hem rakibi yavaşlatır hem de görüşünü kısıtlar.

Özel gücü:

Gizli Kamera: Ateşlenen iğne düşmana geldiğinde düşmanın konumunu gösterir.

Süper gücü:

Nöron Hırsızı: Ölü bir düşmana yaklaşıp fırlattığı şapkası sayesinde hayatta olan düşmanlarının konumunu öğrenilir.

Brimstone:

Güçlü yönleri: Haritada koridorların içi dahil her yere smoke atar. Bu sayede düşmanların görüşünü belirli bir süre kısıtlayabilirsiniz.

Taktikler: Kuvvet İşareti’ni atış hızını arttırmak için kullanabilirsiniz. Ancak konumlandırdığınız yere dikkat edin zira sizin ve takım arkadaşlarınızın dışında düşmanlarınız da bu durumdan faydalanabilir.

Yetenekler:

Yakıcı: Yerde yangın çıkaran bir el bombası atar.

Yerde yangın çıkaran bir el bombası atar. Kuvvet İşareti: Kuvvet işaretini fırlatarak oluşan çemberin sınırına girdiğinizde atış hızını arttırmayı sağlar.

Özel gücü:

Dumanlı Hava Sahası: Haritada belirli bir yakınlığa uzun süreli gaz bulutu atar.

Süper gücü:

Uydu Saldırısı: Haritada hedeflenen bir bölgeye birkaç saniye boyunca hasar verir.

Sage:

Güçlü yönleri: Takım arkadaşlarını iyileştirerek onları hayatta tutar. Ölen bir takım arkadaşını yeniden canlandırır.

Taktikler: Takımınızla gezmeye dikkat edin. Bir takım arkadaşınız hasar aldığında onu anında iyileştirebilir veya öldüğünde ise geri canlandırabilirsiniz.

Yetenekler:

Yavaş Küre: Yere temas ettiğinde patlayarak bir süre yerde kalan ve o alandaki oyuncuları yavaşlatan bir küre atar.

Yere temas ettiğinde patlayarak bir süre yerde kalan ve o alandaki oyuncuları yavaşlatan bir küre atar. Bariyer Küresi: Büyük, geçilmez bir duvar oluşturur.

Özel gücü:

Can Küresi: Sizi veya bir takım arkadaşınızı birkaç saniye içinde iyileştirir.

Süper gücü:

Diriliş: Takım arkadaşınızı geri canlandırır.

Omen:

Güçlü yönleri: Omen haritada ışınlanır ve düşmanlarını beklemediği bir anda kör eder.

Taktikler: Gizli Adım sayesinde karşı takıma yakalanmadan hareket edebilirsiniz. Ayrıca Paranoya sayesinde düşmanınızı kör edebilir ve ardından ani ölümüne sebep olabilirsiniz.

Yetenekler:

Paranoya: Kısa süreliğine rakibin görüş menzilini kısıtlar.

Kısa süreliğine rakibin görüş menzilini kısıtlar. Gizli Adım: Kısa mesafeli ışınlanma sağlar.

Özel gücü:

Karanlık Örtü: Görüş kısıtlayan uzun süreli bir gölge küresi oluşturur.

Süper gücü:

Gölgelerin İçinden: Haritanın herhangi bir yerine ışınlanmayı sağlar.

Breach:

Güçlü yönleri: Yetenekleri sayesinde düşmanı rahatlıkla püskürterek takım arkadaşlarına kolaylık sağlar. Aynı zamanda düşmanları sersemletip kör ederek hareketlerini kısıtlar.

Taktikler: Bu ajanın yetenekleri ekibin geri kalanını tamamlayacak şekilde tasarlandığı için takım arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeye dikkat edin.

Yetenekler:

Artçı Sarsıntı: Bir duvar yüzeyine ateş ettiğinde o alandaki düşmanlara büyük bir hasar verir.

Bir duvar yüzeyine ateş ettiğinde o alandaki düşmanlara büyük bir hasar verir. Gözkamaştıran: Duvarın arkasında gizlenen düşmanları kör eder.

Özel gücü:

Fay Hattı: Güçlü bir yer sarsıntısı yaratır.

Süper gücü:

Zelzele: Yetenek alanının içerisindeki düşmanları etkileyen büyük bir deprem yaratır.

Raze:

Güçlü yönleri: Düşmanların hareketlerini belirleyip saldırır. Ultisinin alanı çok büyüktür.

Taktikler: Koridorlara girmeden önce bomba atarak koridoru rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ayrıca bombaları düşmanın görüşüne girmeden sektirerek de atabilirsiniz.

Yetenekler:

Patlayıcı Çanta: Rakibe hasar vermek, kendinizi zıplatmak için kullanılır.

Rakibe hasar vermek, kendinizi zıplatmak için kullanılır. Bombot: Yollanılan robot, düşmanı gördüğü zaman üstüne doğru hızla ilerler ve bir anda patlar.

Özel gücü:

Renk Tesirli Bomba: Patladıktan sonra kendini birkaç küçük parçaya bölüp tekrar patlayan bir bomba fırlatır.

Süper gücü:

Nefes Kesen: Temas ettiğinde büyük alan hasarı veren bir roket fırlatır.

Reyna:

Güçlü yönleri: Reyna düşmanlarını öldürdüğünde düşen ruh kürelerini kullanır. Bu küreleri kendini iyileştirmek, hasar görmekten kaçınmak ve görünmez olmak için kullanabilir. Ultisi sayesinde silahları kuşanma, doldurma ve ateşleme hızı artar ve rakiplerine karşı avantaj sağlar.

Taktikler: Koridorlara girmeden Kem Göz yeteneğiyle havada asılı kalan mor bir göz fırlatıp düşmanlarınızın görüşünü kısıtlayarak rahatlıkla gafil avlayabilirsiniz.

Pasifi:

Ruh Hasadı: Reyna’nın öldürdüğü düşmanlar, arkalarında 3 saniyeliğine ruh küreleri bırakır.

Yetenekler:

Kem Göz: Fırlattığı göze bakan tüm düşmanların görüşünü kısıtlar.

Fırlattığı göze bakan tüm düşmanların görüşünü kısıtlar. Sömür: Ele geçirilen ruh küresini kullanır ve can yeniler.

Özel gücü:

Azlet: Ruh küresini kullanarak kısa süreliğine saydamlaşır. İmparatoriçe etkinse aynı zamanda görünmez olur.

Süper gücü:

İmparatoriçe: Silahları kuşanma, doldurma ve ateşleme hızını artırır.

Bütün Valorant karakterleri, güçleri ve özelliklerini listelediğimiz içeriğimizi burada noktalıyoruz. Buna benzer birçok telefon, oyun, dizi ve film listesinden haberdar olmak ve kaçırmamak için sitemizi takipte kalmayı unutmayın.