Valorant, İlk Su Altı Haritası Pearl'ü Tanıttı

En sevilen FPS oyunlarından biri haline gelen Valorant, sunduğu yeniliklerle oyunseverleri her geçen gün kendisine bağlamaya devam ediyor. Valorant, oyuncuları bir kez daha şaşırtarak ilk 'su altı' haritası olan Pearl'ü tanıttı.

Riot Games’in FPS oyunu olan Valorant, çıktığı ilk günden bu yana çok sayıda oyuncu tarafından oynanılmaya başladı. Hatta oyun o kadar sevildi ki; Riot Games’in vazgeçilmez oyunu olarak görülen League of Legends’ı oynamayı bırakıp Valorant’a başlayan çok sayıda oyuncu oldu.

Riot Games de ulaştığı bu kitleyi sıklıkla getirdiği yeniliklerle şaşırtmaya ve mutlu etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Valorant’a gelen Türk karakter de büyük bir beğeni toplamıştı. Bugün de benzer şaşırtıcılıkta bir haber geldi ve Valorant’ın ilk su altı haritası tanıtıldı.

Valorant'ın duyurulduğu günden bu yana oyuna eklenen ilk harita Pearl oldu!

Yukarıdaki videoda da görmüş olduğunuz gibi haritanın adının Pearl (inci) olması sebebiyle haritanın belirli kısımlarında inci detaylara yer verilmiş. Haritanın hikayesinden kısaca bahsetmek gerekirse; iklim değişikliği felaketiyle sarsılan dünyada Kingdom Industries tarafından bir su altı şehri inşa ediliyor. Haritanın görünümü de bizlere verilmek istenen o ‘şehir’ havasını yaşatan kafe ve restoranlarla çevrilmiş durumda.

Bununla birlikte harita, Riot Games tarafından tanıtıldığı günden bu yana Valorant’a eklenen ilk harita olma özelliğini taşıyor. Ancak şunu söylemeliyiz ki; Pearl’ün bu farklı atmosferi Valorant’a eklenecek yeni haritalarla ilgili de oldukça büyük bir heyecan yaratmayı başardı. Yeni harita Pearl’ün 5. Bölüm 1. Kısım ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Peki siz yeni haritayı nasıl buldunuz? Özellikle benzer oyunlarda görmeye alışık olmadığımız bu yeni görünüm sizce oyun içinde nasıl bir deneyim sunacak?