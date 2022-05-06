Riot Games'in geçtiğimiz yıl duyurduğu Valorant Mobile'dan ilk oynanış videosu sızdırıldı. Paylaşılan görüntüler, popüler FPS oyun Valorant'ın mobil sürümün oyunculara neler sunacağı ile ilgili ipuçları verdi.

Riot Games’in tarafından geliştirip yayınlanan çok oyunculu FPS Valorant, dünya çapında popülerliğini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beklenen Türk Ajan Fade’in tanıtıldığını sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca bu karakterin yaptığı bir el işaretinin kaldırıldığının iddia edilmesi de ülkemizde gündem olmuştu.

Bunun yanı sıra ABD merkezli oyun devi Riot Games, geçtiğimiz yıl oyunun hayranlarının heyecanını tavan yaptıran bir açıklamada bulunmuştu. Dev şirket, bu açıklamalarında Valorant’ın mobil sürümünün çıkacağını ifade etmişti. Şimdi ise ‘Valorant Mobile’ ismi oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Valorant Mobile’dan ilk oynanış videosu

Gelen haberlere göre sabırsızlıkla beklenen Valorant Mobile’dan oynanış videosu sızdırıldı. İnternet ortamında hızla yayılan bu video, oyun hakkında ilk izlenimlerimizin oluşmasına, mobil cihazlarda nasıl çalıştığına ve PC sürümünden ne gibi özellikler taşıdığını görmemize olanak sağladı. Video inceleyen birçok kullanıcı da mobil sürümün başarılı olacağını düşündüklerini ifade etti.

Açıklamalarda, 13 dakikalık oynanış görüntülerini içeren bu sızıntının Çin’de yapılan oyun testlerine ait olduğu belirtildi. Bir YouTuber tarafından paylaşılan videoda, Valorant Mobile’ın Phoenix isimli ajan ile oynandığı, grafiklerinin nasıl olduğu ve oyunun mobile nasıl adapte edildiği görülüyor. Ancak bunun bir test olduğunu; yani oyunun ilerleyen zamanlarda değişebileceğini de söylemeden geçmeyelim.

Riot Games’in geçtiğimiz yıl duyurduğu oyun hakkındaki bilgiler şu an yok denecek kadar az durumda. Ancak bu video, Valorant Mobile’ın oyunseverlere güzel bir deneyim yaşatabileceğini gösteriyor. Ayrıca birçok insan, mobil sürümün ardından oyunun artık konsollar için de gelmesini istediklerini belirterek Riot Games’e çağrıda bulnuyor.