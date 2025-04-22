Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz gün VALORANT'ın merakla beklenen mobil sürümü resmî olarak tanıtılmıştı. Bugün ise oyuna dair bir dizi oynanış videosu ortaya çıktı.
Riot Games ile olan anlaşma kapsamında Lightspeed Studios'un geliştirdiği VALORANT Mobile ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Akabinde diğer bölgelerdeki oyuncular da oyuna erişmeye başlayacak.
Henüz bir tarih verilmemiş olsa da Çin'de ön kayıtlar açılmış durumda ve bugün ortaya çıkan yeni oynanış videoları ile birlikte oyuna dair daha fazla detaya hâkimiz.
VALORANT Mobile yeni oynanış videoları
Reyna yetenekleri
Neon yetenekleri
Astra yetenekleri
Yoru yetenekleri
Skye yetenekleri
Killjoy yetenekleri
Cypher yetenekleri
Viper yetenekleri
Sova yetenekleri
Sage yetenekleri
Phoenix yetenekleri
Brimstone yetenekleri
Raze yetenekleri
Jett yetenekleri
Breach yetenekleri
Peki sizce Riot Games VALORANT Mobile ile başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.