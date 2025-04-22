Riot Games'in geçtiğimiz gün duyurduğu VALORANT Mobile'den ajan yeteneklerine odaklanan yeni videolar ortaya çıktı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz gün VALORANT'ın merakla beklenen mobil sürümü resmî olarak tanıtılmıştı. Bugün ise oyuna dair bir dizi oynanış videosu ortaya çıktı.

Riot Games ile olan anlaşma kapsamında Lightspeed Studios'un geliştirdiği VALORANT Mobile ilk olarak Çin'de piyasaya sürülecek. Akabinde diğer bölgelerdeki oyuncular da oyuna erişmeye başlayacak.

Henüz bir tarih verilmemiş olsa da Çin'de ön kayıtlar açılmış durumda ve bugün ortaya çıkan yeni oynanış videoları ile birlikte oyuna dair daha fazla detaya hâkimiz.

VALORANT Mobile yeni oynanış videoları

Reyna yetenekleri

Neon yetenekleri

Astra yetenekleri

Yoru yetenekleri

Skye yetenekleri

Killjoy yetenekleri

Cypher yetenekleri

Viper yetenekleri

Sova yetenekleri

Sage yetenekleri

Phoenix yetenekleri

Brimstone yetenekleri

Raze yetenekleri

Jett yetenekleri

Breach yetenekleri

Peki sizce Riot Games VALORANT Mobile ile başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.