Valorant’a Gelecek Türk Ajandan İlk Görüntüler Paylaşıldı

Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan FPS türü savaş oyunu Valorant, yeni ajanı ile uzun süredir gündemde. Oyuna eklenecek Türk ajan, haftalar süren meraklı bekleyişin ardından nihayet açıklandı.

Yaklaşık 2 yıl önce piyasaya sürülen ve kendi evreninde çeşitli güçlere sahip ajanlar ile oynanan çok oyunculu FPS oyunu Valorant, bir süredir yeni ajanı ile gündemde. Oyunda Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar birçok bölgeden farklı farklı güçlere sahip 19 ajan bulunurken, son zamanlarda gerek sızıntılar gerekse Riot Games tarafından yapılan paylaşımlar Valorant'a Türkiye'den bir ajanın dahil olacağını gösteriyordu.

Bugün yapımcı Riot Games tarafından doğrulanan bu ajanın nihayet hem ismi, hem de görüntüsü resmen paylaşıldı. Kendi internet sitesinden yaptığı bir ön duyuruda yeni Türk ajanın ismini ve görüntüsünü paylaşan şirket, ajanın yeteneklerini ve oynanış videosunu 24 Nisan'da kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı.

Valorant'a Türk ajan: Fade

Valorant'ın resmi internet sitesinde yapılan paylaşıma göre 24 Nisan'daki Masters Reykjavik Büyük Finali'nde resmen tanıtılacak olan Türk ajanın ismi Fade olacak. "Fade, karanlıkta karşılaşmak isteyeceğiniz son kişi. İzin nereye vardığını öğrenmek isteyeceksiniz." cümlesi ile yeni ajanı duyuran oyun, ilk görüntüyü de paylaştı. Yeni Türk ajanı kadın olurken, oyunun 20. ajanı olacak.

Daha öncesinde kınalı elleri ile türk kahvesi, lokum ve nazar boncuğu beraberindeki fotoğrafının gündem olduğu ajan, birçok oyuncu tarafından uzun zamandır merak ediliyordu.

Türk ajan Fade böyle gözüküyor

Peki sizler Valorant'a eklenecek olan Fade ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ajan sizin beklentinizi karşıladı mı? Yorumlarda belirtebilirsiniz...