VALORANT'ın Yeni Sentinel Ajanı Veto Tanıtıldı: İşte Tüm Yetenekleri [Video]

VALORANT'ın yeni sentinel ajanı Veto, oyunun dengelerini değiştirebilecek yetenekleriyle birlikte tanıtıldı.

Riot Games, VALORANT'a yepyeni bir Sentinel ajan Veto'yu getiriyor. Tamamen baskılama ve fayda önleme üzerine kurulu bu karakter, rakiplerin cihazlarını devre dışı bırakma ve yeteneklerini yok etme gücüyle oyunun mevcut dengesini altüst etmeye hazırlanıyor. Özellikle harita savunmalarında köklü bir değişim yaratması beklenen Veto, oyuncuların strateji anlayışını baştan şekillendirebilir.

2026 VALORANT Champions Tour sezonunda rekabetçi sahnede sıkça göreceğimiz Veto, topluluk içinde şimdiden iyili kötülü tepkilere yol açtı. Oyuncular, Veto'nun mevcut fayda odaklı metayı tersine çevirip “karşı-meta kralı” olacağına inanıyor.

Veto'nun tüm yetenekleri:

Veto’nun Crosscut (C) yeteneği, oyuncuya ışınlanma imkânı sunarken, Chokehold (Q) düşmanları sağır eden ve bozulma etkisi yaratan bir tuzak işlevi görüyor. Interceptor (E) ise düşman cihazlarını tek hamlede yok ederek alan kontrolünü tamamen değiştiriyor. Nihai yeteneği Evolution (X) ise Veto'yu tam bir mutasyona uğratıyor, yenilenme kazandırıyor ve tüm olumsuz etkilere karşı bağışıklık elde etmesini sağlıyor.

Bu güçlü yetenek setiyle Veto, VALORANT’ın savunma stratejilerini baştan yazmaya aday. Bu yeni ajanın dengeleri nasıl sarsacağını ve dereceli oyunların yanı sıra rekabetçi sahnede ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz.