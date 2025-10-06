Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

VALORANT'ın Yeni Sentinel Ajanı Veto Tanıtıldı: İşte Tüm Yetenekleri [Video]

VALORANT'ın yeni sentinel ajanı Veto, oyunun dengelerini değiştirebilecek yetenekleriyle birlikte tanıtıldı.

VALORANT'ın Yeni Sentinel Ajanı Veto Tanıtıldı: İşte Tüm Yetenekleri [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Riot Games, VALORANT'a yepyeni bir Sentinel ajan Veto'yu getiriyor. Tamamen baskılama ve fayda önleme üzerine kurulu bu karakter, rakiplerin cihazlarını devre dışı bırakma ve yeteneklerini yok etme gücüyle oyunun mevcut dengesini altüst etmeye hazırlanıyor. Özellikle harita savunmalarında köklü bir değişim yaratması beklenen Veto, oyuncuların strateji anlayışını baştan şekillendirebilir.

2026 VALORANT Champions Tour sezonunda rekabetçi sahnede sıkça göreceğimiz Veto, topluluk içinde şimdiden iyili kötülü tepkilere yol açtı. Oyuncular, Veto'nun mevcut fayda odaklı metayı tersine çevirip “karşı-meta kralı” olacağına inanıyor.

Veto'nun tüm yetenekleri:

Veto’nun Crosscut (C) yeteneği, oyuncuya ışınlanma imkânı sunarken, Chokehold (Q) düşmanları sağır eden ve bozulma etkisi yaratan bir tuzak işlevi görüyor. Interceptor (E) ise düşman cihazlarını tek hamlede yok ederek alan kontrolünü tamamen değiştiriyor. Nihai yeteneği Evolution (X) ise Veto'yu tam bir mutasyona uğratıyor, yenilenme kazandırıyor ve tüm olumsuz etkilere karşı bağışıklık elde etmesini sağlıyor.

Bu güçlü yetenek setiyle Veto, VALORANT’ın savunma stratejilerini baştan yazmaya aday. Bu yeni ajanın dengeleri nasıl sarsacağını ve dereceli oyunların yanı sıra rekabetçi sahnede ne kadar etkili olacağını hep birlikte göreceğiz.

VALORANT’ta Tespit Edilmesi İmkansız ’Aimbot’ Geliştirildi [Video] VALORANT’ta Tespit Edilmesi İmkansız ’Aimbot’ Geliştirildi [Video]
[23-30 Eylül] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [23-30 Eylül] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Ekim 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla'ya Zam Geldi!

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Ekim 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: 1 Dolara (41 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

WhatsApp, Yakında Gelecek "Kullanıcı Adı" Özelliği İçin Rezervasyon Alacak

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim