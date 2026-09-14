VALORANT'a Yeni Oyun Modu, Yeni Tüfek ve Ajan Ustalığı Sistemi Geliyor: İşte Yeni Güncellemenin TÜM Detayları!

Riot Games, VALORANT'a gelecek olan 13.06 yaması ile eklenecek yenilikleri duyurdu.

VALORANT, 13.06 Yaması ile oyuncularla buluşacak kapsamlı yeniliklerini duyurdu. Güncellemenin öne çıkanları arasında oyuncuların farklı ajanların yeteneklerini bir araya getirerek kendi hibrit karakterlerini oluşturabilecekleri yeni oyun modu Galeyan: Güç Bozulması, Vandal ve Phantom’a alternatif olacak yeni otomatik tüfek Warden ve oyuncuların favori ajanlarıyla geçirdikleri zamanı ve performanslarını ödüllendiren Ajan Ustalığı sistemi yer alıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

VALORANT, oynanış deneyimini çeşitlendirecek ve oyuncuların oyun içindeki ilerlemelerini daha görünür hâle getirecek yeni özelliklerini açıkladı. 13.06 Yaması ile oyuna eklenecek yenilikler; deneysel oyun modundan yeni silaha, ajanlara özel ilerleme sisteminden rekabetçi deneyimde yapılacak geliştirmelere kadar pek çok alanı kapsıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

VALORANT yetenekleri bu kez birbirine karışıyor

Yeni deneysel oyun modu Galeyan: Güç Bozulması, oyuncuların bildikleri ajan yeteneklerini alışılmışın dışında kombinasyonlarla kullanmalarına imkân tanıyor. İkişer kişilik sekiz takımın karşı karşıya geldiği modda oyuncular, rastgele sunulan yetenekler arasından seçim yaparak kendi hibrit Robo-Ajanlarını oluşturuyor.

Her tur yeni yetenekler seçilebiliyor, mevcut yetenekler geliştirilebiliyor ve bazı güç bozulmaları tanıdık yetenekleri bambaşka biçimlere dönüştürebiliyor. Böylece oyuncular her karşılaşmada farklı bir oyun tarzı ve yetenek kombinasyonuyla karşılaşabiliyor.

Rogue-like oyunlardan ilham alan sistemde karşılaşmalar yaklaşık 8 ila 15 dakika sürüyor. Oyuncular tek başlarına ya da bir arkadaşlarıyla sıraya girebiliyor. 2'ye 2 mücadelelere özel olarak tasarlanan dört farklı arena ise mevcut VALORANT haritalarından esinlenen alanları yeni biçimlerde bir araya getiriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Galeyan: Güç Bozulması, VALORANT Champions başlamadan hemen önce 13.06 Yaması ile oyuna eklenecek.

Vandal ve Phantom’un yanına Warden geliyor

Güncellemenin dikkat çeken bir diğer yeniliği ise VALORANT cephaneliğine katılacak yeni otomatik tüfek Warden olacak.

2900 kredi fiyatla sunulacak Warden, özellikle uzun görüş mesafelerinde daha güçlü bir alternatif yaratmak amacıyla tasarlandı. 2x yakınlaştırmalı dürbünü ve yüksek ilk atış isabetliliğiyle öne çıkan silah, oyunculara bir keskin nişancı tüfeğine yatırım yapmak zorunda kalmadan uzun mesafeli çatışmalarda etkili olabilecekleri yeni bir seçenek sunacak.

18 mermilik şarjöre sahip Warden, VALORANT’ın en çok tercih edilen tüfekleri Vandal ve Phantom’un yanına farklı bir oyun tarzına hitap eden üçüncü bir seçenek olarak katılacak.

Favori ajanlarla geçirilen zaman artık Ajan Ustalığı’na dönüşüyor

VALORANT ayrıca oyuncuların favori ajanlarına ayırdıkları zamanı ve emeği görünür hale getirecek yeni Ajan Ustalığı sistemini de hayata geçiriyor.

Yeni sistemle birlikte oyuncular, bir ajanla geçirdikleri süre ve karşılaşmalardaki performanslarına bağlı olarak Ustalık Puanı kazanabilecek. Ajan Ustalığı; her kısımda sıfırlanan sezonluk ilerlemenin yanı sıra, oyuncunun bir ajanla uzun vadeli deneyimini gösteren kalıcı kariyer seviyelerini de kapsayacak.

Oyuncular ilerledikçe ajanlara özel portreler, simgeler, çerçeveler ve farklı kozmetik ödüllerin yanı sıra kişiselleştirilebilir Ajan Kimlikleri kazanabilecek. Ajan Kimliklerinde duruşlar, arka planlar ve takip edilen istatistikler gibi farklı öğeler kullanılabilecek.

Ajan Ustalığı’nın 23 Eylül’de çıkışıyla birlikte mevcut Ajan Teçhizatı sistemi de yeni ödül yoluna taşınacak. Oyuncular daha önce kazandıkları ödülleri korumaya devam ederken mevcut ödüller yeni sistem üzerinden de edinilebilecek.

Rekabet deneyimine de yeni özellikler geliyor

VALORANT, rekabete dayalı ilerleme sistemini de oyuncuların başarılarını daha görünür kılacak şekilde geliştirmeyi planlıyor. Bir sonraki yamayla birlikte rekabetçi profil iyileştirmeleri devreye alınırken, 2027 sezonunun başlangıcında yeni rekabetçi mod ödülleri de sunulmaya başlanacak.

2027’nin başında ise oyuncuların yıl boyunca elde ettikleri dereceli başarılarla birlikte gelişecek yeni bir Rekabete Dayalı Donatı sistemi oyuna eklenecek.

Peki siz VALORANT'a gelecek yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.