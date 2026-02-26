Tümü Webekno
Valve'ın Başı Fena Dertte: Counter-Strike 2'nin Kutu Sistemi Yüzünden Dava Edildi!

New York'ta Valve'a önemli bir dava açıldı. Bu dava, firmanın bazı oyunlarında bulunan ganimet sistemini hedef alıyor. Valve, çok ağır yaptırımlar ve cezalarla karşı karşıya gelebilir gibi görünüyor.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Video oyun dünyasının köklü isimlerinden Valve, ABD'de çok ilginç bir dava ile gündeme geldi. New York Başsavcısı Letitia James, Valve'a önemli bir dava açtı. Bu dava, video oyun dünyasının geleceğini bile etkileyebilir gibi görünüyor.

Valve'a açılan davanın nedeni, Counter-Strike 2, Team Fortress 2 ve Dota 2 gibi oyunlarda bulunan ganimet sistemi. Bir dönem Türkiye'de de gündem olan ganimet kutuları, açılan davaya göre oyuncuları kumar oynamaya teşvik ediyor. Eğer bu dava Valve'ın aleyhine sonuçlanırsa şirket, tarihinin en büyük cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Valve, oyunlarındaki ganimet kutularını kaldıracak mı?

Letitia James, açtığı dava kapsamında Valve'ın ganimet sistemini tamamen kapatmasını istiyor. Ayrıca burada elde edilen tüm gelirin iade edilmesi ve New York yasalarına aykırılıktan para cezası ödemesi de muhtemel. Bu arada; Valve'ın gelir iadesi, küresel çapta olmayacaktır. Dava New York'ta açıldığı için sadece burada yaşayan oyunseverler, olası bir iade durumundan etkilenecekler.

Valve, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak bu dava, firmanın başını ciddi anlamda ağrıtacak gibi görünüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

