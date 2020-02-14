Valve, 'Half-Life: Alyx'in Çıkış Tarihini Resmen Açıkladı

Valve, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu "Half-Life: Alyx"in çıkış tarihini resmen açıkladı. Sadece sanal gerçeklik ekipmanlarıyla oynanabilecek olan Half-Life: Alyx, Valve'ın daha öncesinde de açıkladığı gibi mart ayı içerisinde erişime açılmış olacak.

Valve birkaç ay önce, yeni bir Half-Life oyunu geliştirdiğini müjdeledi. Oyunseverler, bu haberi önce büyük bir heyecanla karşıladılar ardından da hayal kırıklığı yaşadılar.

"Half-Life: Alyx" olarak isimlendirilen bu oyun, oyunseverlerin beklediği gibi Half-Life:3 değildi ve sadece sanal gerçeklik uyumlu olarak geliştiriliyordu. Yani oyunseverler, bu oyunu oynayabilmek için hayli pahalı olan ekipmanlar satın almak durumundalardı.

Valve, bugüne dek yaptığı açıklamalarında yaklaşmakta olan yeni oyununun mart ayı içerisinde duyurulacağını belirtmişti. Şimdiyse konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Valve, Half-Life: Alyx'in çıkış tarihini resmen duyurdu. Valve tarafından yapılan açıklamalar, şirketin verdiği sözü tutacağını ortaya koyuyor.

Half-Life: Alyx, 23 Mart'ta erişilebilir olacak

Valve'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre Half-Life: Aylx, 23 Mart itibarıyla erişilebilir olacak. Bir süredir Steam üzerinden satışta olan bu oyuna ve gerekli sanal gerçeklik ekipmanlarına sahip olan oyunseverler, 23 Mart itibarıyla Half-Life: Alyx deneyimini yaşamaya başlayabilecekler.

Valve'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Steam'de bir süre boyunca boyunca güncellenmedi. Öyle ki oyunseverler, Steam üzerinden ve Half-Life: Alyx'in resmi sitesinde oyunun 23 Mart'ta erişilebilir olacağını bir süre boyunca göremediler. An itibarıyla oyunun Steam sayfasını güncelleyen ve 23 Mart tarihini burada da duyuran Valve, Half-Life: Alyx'in resmi internet sitesinde ise henüz bir güncelleme yapmadı.

Valve, oyunun çıkış tarihini duyurması ile birlikte Half-Life: Alyx'le ilgili birkaç yeni görüntü de paylaştı. Valve tarafından paylaşılan görüntüler, yaklaşmakta olan yenin oyunun sanal gerçeklik ekipmanlarıyla hem yüksek bir kalite hem de gerilim dolu dakikalar sunacak gibi görünüyor. Half-Life: Alyx ile ilgili her şey, 23 Mart itibarıyla gün yüzüne çıkmış olacak.