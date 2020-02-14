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  • Valve, 'Half-Life: Alyx'in Çıkış Tarihini Resmen Açıkladı

Valve, 'Half-Life: Alyx'in Çıkış Tarihini Resmen Açıkladı

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Valve, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu "Half-Life: Alyx"in çıkış tarihini resmen açıkladı. Sadece sanal gerçeklik ekipmanlarıyla oynanabilecek olan Half-Life: Alyx, Valve'ın daha öncesinde de açıkladığı gibi mart ayı içerisinde erişime açılmış olacak.

Valve birkaç ay önce, yeni bir Half-Life oyunu geliştirdiğini müjdeledi. Oyunseverler, bu haberi önce büyük bir heyecanla karşıladılar ardından da hayal kırıklığı yaşadılar.

"Half-Life: Alyx" olarak isimlendirilen bu oyun, oyunseverlerin beklediği gibi Half-Life:3 değildi ve sadece sanal gerçeklik uyumlu olarak geliştiriliyordu. Yani oyunseverler, bu oyunu oynayabilmek için hayli pahalı olan ekipmanlar satın almak durumundalardı.

Half-Life: Alyx

Valve, bugüne dek yaptığı açıklamalarında yaklaşmakta olan yeni oyununun mart ayı içerisinde duyurulacağını belirtmişti. Şimdiyse konuya ilişkin yeni bir açıklama yapan Valve, Half-Life: Alyx'in çıkış tarihini resmen duyurdu. Valve tarafından yapılan açıklamalar, şirketin verdiği sözü tutacağını ortaya koyuyor.
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Half-Life: Alyx, 23 Mart'ta erişilebilir olacak

Valce

Valve'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre Half-Life: Aylx, 23 Mart itibarıyla erişilebilir olacak. Bir süredir Steam üzerinden satışta olan bu oyuna ve gerekli sanal gerçeklik ekipmanlarına sahip olan oyunseverler, 23 Mart itibarıyla Half-Life: Alyx deneyimini yaşamaya başlayabilecekler.

Valve'ın yaptığı Twitter paylaşımı, Steam'de bir süre boyunca boyunca güncellenmedi. Öyle ki oyunseverler, Steam üzerinden ve Half-Life: Alyx'in resmi sitesinde oyunun 23 Mart'ta erişilebilir olacağını bir süre boyunca göremediler. An itibarıyla oyunun Steam sayfasını güncelleyen ve 23 Mart tarihini burada da duyuran Valve, Half-Life: Alyx'in resmi internet sitesinde ise henüz bir güncelleme yapmadı.

Half-Life: Alyx

Valve, oyunun çıkış tarihini duyurması ile birlikte Half-Life: Alyx'le ilgili birkaç yeni görüntü de paylaştı. Valve tarafından paylaşılan görüntüler, yaklaşmakta olan yenin oyunun sanal gerçeklik ekipmanlarıyla hem yüksek bir kalite hem de gerilim dolu dakikalar sunacak gibi görünüyor. Half-Life: Alyx ile ilgili her şey, 23 Mart itibarıyla gün yüzüne çıkmış olacak.

Kaynak : https://arstechnica.com/gaming/2020/02/half-life-alyx-receives-firm-release-date-march-23/
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