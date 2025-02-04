Valve'ın PlayStation ve Xbox'a rakip olacak bir oyun konsolu geliştirdiği iddia edildi. İddiaya göre şirket, bu cihaz için AMD'yle birlikte çalışıyor.

Valve’ı genel olarak Steam ve geliştirdiği oyunlarla tanısak da aynı zamanda donanım alanında da öne çıkan bir firmaydı. Yüksek satış miktarlarına ulaşan el bilgisayarı Steam Deck bunlardan biriydi. Şimdi ortaya atılan bir iddia ise şirketin yepyeni bir ürünle karşımıza çıkacağını öne sürdü.

Sızıntılarıyla bilinen eXtas1s isimli kullanıcının aktardığına göre Valve, PlayStation ve Xbox’a rakip olacak bir Steam konsolu geliştiriyor.

AMD ile birlikte çalışıldığı söyleniyor

İddiaya göre Steam’in PS ve Xbox’a rakip olacak konsolu için şu sıralarda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şirketin, AMD ile iş birliği yaptığı da iddialar arasında. Gelen bilgilere göre konsola RDNA 4 teknolojisinin entegre edilmesi planlanıyormuş.

Aslında Valve’ın bir konsol geliştirdiği iddiaları ilk olarak geçen sene ortaya çıkmıştı. O iddialarda, cihazın bir kontrolcüyle geleceği belirtilmişti. Aynı zamanda bir VR başlığının da çalışmalar arasındao olduğu söylenmişti. Şimdiki iddia ise konsolu bir kez daha gündeme taşıdı.

Valve’ın Steam Deck ile çok başarılı olduğunu biliyoruz. Şüphesiz taşınabilir PC’ler arasında en iyiler arasında gösteriliyor. Bu yüzden bir konsol çıkardığında da başarılı olacağını düşünebiliriz. Bir de Steam kütüphanesine erişime imkân tanırsa çok yüksek satış rakamlarına ulaşabilir. Steam konsolu hakkında bilgiler şimdilik bu kadar. Çıkış tarihi ve diğer detayları konusunda bir bilgi yok. Tabii ki bir iddia olduğunu da unutmamak gerek. Henüz herhangi bir doğrulama yok. Bu yüzden biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var.