2016 yılında otobüs yolculuğuna olan talebin azalması üzerine seferlerini durduran Varan Turizm, yeni filosu ve çalışan kadrosuyla seferlere yeniden başlıyor. Şirketin seferleri ilk başta dört farklı merkez noktadan gerçekleşecek.

Uzun bir süredir hizmet vermeyen şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirketi Varan, 9 Temmuz (yarın) itibarıyla seferlerine yeniden başlayacağını duyurdu. İlk etapta 16 otobüslük filosu ve 250 kişilik çalışan ekibiyle hizmete başlayacak olan Varan’ın yıl sonuna kadarki hedefi ise otobüs filosunu 100 araca, çalışan sayısını ise 700’e çıkarmak. Açıklamalara göre seferler ilk olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli gerçekleştirilecek.

Yeniden hizmete başlamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Varan Turizm CEO’su Kemal Erdoğan, ”İlk etapta yaklaşık 80 milyon TL değerinde otobüs ve 20 milyon TL’lik alt yapı ile toplamda 100 milyon TL’lik bir yatırımla seferlerimize başlıyoruz. Hedefimiz, 2020 sonunda 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişip, 100 araçlık filo kurarak yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet verebilmek” şeklinde konuştu.

Varan’ın yeniden hizmete başlamasıyla birlikte yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını belirten Erdoğan, “Bugün itibariyle yaklaşık 250 kişiye iş imkanı yaratmış durumdayız. Bu yıl sonuna kadar 700 kişiyi bulacak. Tabi esas büyük istihdam hamlesi 2021 yılında olacak, zira önümüzdeki yıla dair hedeflerimiz çok daha büyük bu nedenle de yaratacağımız istihdamda çok daha yüksek olacak.” ifadelerini kullandı.

Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğancı ise, “Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Bu markanın sektörden uzakta olmaması gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına seyahat anıları yaşatmaya devam etmesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı yaparak Varan’ı yeniden sevenleri ile buluşturuyoruz.” diyerek hizmetlerinin halkta da bir karşılığı olduğunu belirtti.

Neler olmuştu?

Hizmete 1946 yılında, İstanbul-İzmit seferleri ile başlayan Varan Turizm, 2011 yılında ise rekabet koşullarına yenik düşerek Ulusoy bünyesine geçmişti. Ancak yıllar ilerledikçe havayolu taşımacılığına talep artarken otobüs yolculuğuna talepte bir azalma gerçekleşti. 2016 yılında Varan, şirketin faaliyetlerine son vererek seferlerini durdurdu ve filosundaki otobüsler icradan satışa çıkarıldı.