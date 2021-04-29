Geçtiğimiz günlerde hizmet vermeyi durdurduklarını açıklayan Vebitcoin isimli borsa ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. DHA'nın edindiği bilgilere göre Vebitcoin mağduru olduğunu söyleyen kişilerin sayısı, sadece Diyarbakır'da 300. Bu kişiler, toplamda 200 milyon TL'den bahsediyor. Ayrıca hesaplar, bir ay önce bloke edilmiş.

Geçtiğimiz günlerde kepenkleri kapatarak sektörden çekildiklerini duyuran Vebitcoin isimli kripto para borsası ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından yapılan araştırmalara göre söz konusu borsa, yüklü miktarda para bulunan hesaplara 1 ay önce bloke koyarak, insanların parasına çökmüş. Hatta müşterilerden bir tanesinin 16 milyon TL gibi devasa büyüklükteki bir cüzdanına bloke koyulduğu da edinilen bilgiler arasında. Öte yandan, yalnızca Diyarbakır'da yaşayıp Vebitcoin tarafından dolandırıldığını iddia edilen 300 kişi, 200 milyon TL gibi hiç de azımsanamayacak bir miktardan bahsediyor.

Bu arada, 16 milyon TL'si adeta gasp edilen Vebitcoin yatırımcısı, konuyla ilgili bilgi almak için Muğla'daki şirket merkezine gitmiş. Bu ziyareti avukatı ile birlikte gerçekleştiren müşteki, şirket merkezine bile alınmadan Vebitcoin CEO'su İlker Baş tarafından tehdit edilerek gönderilmiş. DHA, o görüntülere de ulaşmış olduğunu açıkladı.

Ulaşılan mağdurlar bir kişiyle sınırlı değil. Bir grup mağdurun yasal temsilcisi olan Esra Çevik, mağdurların umutsuz olduklarını, çünkü İlker Baş'ın üzerine hiçbir mal varlığının olmadığının bilindiğini söylüyor. Sürecin nasıl devam edeceğinin kendileri tarafından da bilinmediğini ifade eden avukat, mağdurlara yardımcı olabilmek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtiyor.

İlker Baş neden kaçmadı?

Esra Çevik, İlker Baş'ın neden THODEX CEO'su gibi kaçmadığının sorgulandığını hatırlatarak, Baş'ın neden teslim olduğunu da açıklıyor. Çevik'e göre hesapları boşaltan ve kendi üzerine de hiçbir mal varlığı bulundurmayan Baş, yasadaki boşluğu kullanarak paçayı sıyırmaya çalışmış. Ancak bu konuyla ilgili bazı delillere ulaştıklarını söyleyen avukat, İlker Baş'ın Vebitcoin'deki hesapları bir bir boşalttığını, bu sürecin 23 Nisan'a kadar devam ettiğini ve boşaltma işlemini tamamlayan Baş'ın daha sonra teslim olduğunu ifade ediyor.