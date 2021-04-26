VeBitcoin CEO'sunun Parayı 'Ezdiği' Görüntüler Ortaya Çıktı

VeBitcoin CEO'su İlker B.'nin dansöz oynatıp para taktığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, platforma para yatırıp parasını geri alamayan kullanıcıları daha da sinirlendirdi.

Thodex'in "bakım yapılacağını" söyleyerek web sitesini kapatması ve CEO Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan "yerli kripto para borsası" skandalı furyasına dahil olan platformlardan Vebitcoin, kısa süre önce faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili gelişmeler devam ederken şimdi; VeBitcoin CEO'su İlker B.'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinde aylık 1,5 milyon TL gelirinin olduğunu söyleyerek bir anda dikkatleri üzerine çeken "Baron" lakaplı İlker B.'nin bu geliri nasıl harcadığını gösteren görüntülerde İlker B., dansöz oynatıp para takarken görülüyor.

"Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık"

"Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" diyen İlker B.'nin söz konusu görüntülerinin ortaya çıkması, VeBitcoin'e yatırımda bulunup parasını alamayanların daha da tepkisini çekti.

VeBitcoin ile ilgili bir diğer dikkat çeken detay ise Google aramaları oldu. Google Trendler verilerine bakıldığında Muğla merkezli bir şirket olan VeBitcoin'in en çok aratıldığı iller sıralamasında Muğla, ilk 5'te dahi yer almıyor. VeBitcoin'i Google'da en çok aratan iller ise Siirt, Mersin, Edirne, Iğdır, Van, Kars, Ordu, Muğla ve Muş oldu.

Vebitcoin CEO'sunun dansöz oynatırken çekilen görüntüleri