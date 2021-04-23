Ülkemizde kripto para piyasası adına oldukça hareketli günler yaşanıyor. Thodex haberleri henüz gündemden düşmemişken şimdi de yerli kripto borsası VeBitcoin'den bir haber geldi. Borsa, faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Son dönemde gündemimizi en çok meşgul eden konuların başında şüphesiz kripto paralar geliyor. Özellikle son dönemde altcoinlerde yaşanan hareketlilik sebebiyle her geçen gün artan ilgi sonrası kripto paralara ilişkin yeni kararlar alınmaya başlanmış, ardından da geçtiğimiz günlerde kripto borsası Thodex, binlerce kişiyi mağdur etmişti. Şirketin CEO'sunun ise yüklü miktarda para ile ülke dışına kaçtığı ifade ediliyor.

Tüm bu konu başlıkları kripto tarafında gündemimizi epey meşgul ederken yeni bir gelişme daha yaşandı. VeBitcoin isimli yerli kripto borsası, web sitesi üzerinden yayınladığı bir duyuru ile faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını açıkladı.

Son günlerde işlemlerde sorunlar yaşanıyordu:

Şirketten yeni gelen açıklama öncesi son birkaç gündür borsada kullanıcıların çeşiti problemler yaşadıkları bildiriliyordu. Özellikle para çekme noktasında sayısı artan şikayetler sonrası açıklama için gözler VeBitcoin'e çevrilmişti. Beklenen açıklama şirketin web sitesi üzerinden yapıldı.

VeBitcoin tarafından yapılan ancak kullanıcıların soru işaretlerini gidermeye yetmeyecek gibi görünen ilk açıklama ise şu şekilde;

''Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.''

VeBitcoin'in herhangi bir mağduriyet yaratıp yaratmayacağını kestirmek zor ancak açıklamadaki ifadelere bakılırsa 'finansal açıdan zor durumda' olan ve para çekme işlemlerinde günlerdir kısıtlamalara giden şirketin kullanıcıları arasından sorunlar yaşayacak olanlar mutlaka çıkacak gibi görünüyor. Şimdilik daha detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak konuya ilişkin gelişmeleri ve detayları sizlerle paylaşıyor olacağız.