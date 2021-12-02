Aralık ayının gelişiyle Türkiye'de hizmet veren otomobil şirketleri, yeni fiyatlarını yayınlamaya başladılar. Açıklanan fiyatlar, dolar kurunun da etkisiyle 200 bin TL'nin altında model kalmadığını ortaya koyuyor. Peki en çok satan modellerin aralık ayı fiyatları nasıl oldu?

Türkiye'nin en çok konuştuğu meselelerden bir tanesi, otomobil fiyatları. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıfır araçlara ulaşmak imkansız hale gelince, ikinci el otomobil fiyatlarında da görülmemiş yükselişler yaşanmaya başladı. Bunun üzerine eklenen dolar kurunun oynaklığı ve Türk lirasının değer kaybı, bir otomobil sahibi olmayı rüya hale getirdi.

Sektörün ne zaman toparlanacağı ve vatandaşın ne zaman yeniden otomobil hayali kurmaya başlayacağı bilinmiyor. Ancak Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) geçtiğimiz saatlerde açıkladığı Kasım 2021 otomotiv satış rakamları, sektördeki krizin hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Zira Kasım 2020'de satılan otomobil sayısı, Kasım 2021'den yüzde 33,2 fazlaydı...

En 'ucuz' otomobiller bile artık pahalı

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde kasım ayındaki kur zamları nedeniyle 200 bin TL altına yalnızca 3 otomobil modelinin kaldığından bahsetmiştik. Bu modeller; Kia Rio Cool (191 bin 900 TL), Hyundai i10 (193 bin 700 TL) ve Fiat Egea Easy (193 bin 900 TL) olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak an itibarıyla, bu rakamlar da değişti. Aralık ayı fiyatlarına göre Türkiye'de 200 bin TL'ye satın alabileceğiniz 1 tane bile sıfır araç modeli kalmamış durumda...

Kia, Fiat ve Hyundai'ın internet sitelerine baktığımızda, Kia Rio Cool'un fiyatının 256 bin 900 TL'ye yükseldiğini görmekteyiz. Fiat Egea Easy'nin Aralık 2021 fiyatı ise 223 bin 900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Peki Hyundai i10? Şirket, bu içeriğin yazıldığı an itibarıyla fiyatlarını güncellemeye almış durumda. Yani resmi fiyatlar belli değil. Ancak Kasım 2021'de gerçekleşen dolar kuru yükselişine baktığımızda, bu aracın fiyatının 200 bin TL'nin üzerine çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

Şaka değil: Fiat Egea Sedan'ın bazı donanım paketlerinde fiyat 350 bin TL'ye ulaştı

Türkiye'deki hem en ucuz hem de en çok tutulan araçların başında yerli üretim Fiat Egea Sedan geliyor. Ancak bu aracın artık hiçbir yerlilik avantajı kalmadı. Çünkü şirketin internet sitesine baktığımızda; Easy, Urban ve Lounge olarak isimlendirilen versiyonların yalnızca baz paketlerinin nispeten uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Baz modelleri görmezden gelerek yaptığımız incelemelerde, fiyat ortalamasının 350 bin TL'ye ulaştığına şahitlik ediyoruz. Bu yükselişin nedeni ise Fiat Egea Sedan'ın Aralık 2021 fiyatlarıyla yüzde 80'lik ÖTV dilimine geçmiş oluşu...

Türkiye'de en çok satan 10 otomobil modelinin Aralık 2021 fiyatları