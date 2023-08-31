Vestel, bugün üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe ev sahipliği yaptı. Şirkette 10 yıldır CEO olarak görev alan Enis Turan Erdoğan, emekliye ayrıldı. Erdoğan'ın yerine Ergün Güler getirildi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Vestel, bugün önemli bir bayrak değişimine ev sahipliği yaptı. 35 yıldır Vestel bünyesinde çalışan, son 10 yılında CEO olarak görev yapan Enis Turan Erdoğan, şirketteki görevinden emekli oldu. Erdoğan'ın yerine geçen isim, Ergün Güler oldu. Ergün Güler de Vestel'in kemik kadrosunda bulunan isimlerden bir tanesiydi.

Enis Turan Erdoğan, Vestel'in bugünlere gelmesini sağlayan önemli isimlerin başında geliyor. Ancak iş insanı artık 68 yaşında. Yaptığı açıklamalara baktığımızda, koltuğunu Ergün Güler'e devrederken içinin rahat olduğunu görüyoruz. Tarafların her ikisi de bu görev değişiminden memnun.

Ergün Güler de Vestel için kritik isimlerden biri

1974 yılında hayata gözlerini açan Ergün Güler, 1999 yılında Vestel için çalışmaya başladı. Ömrünün neredeyse yarısını Vestel için harcayan iş insanı, en son "Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür" olarak görev alıyordu. Güler, yarın itibarıyla Vestel'in yeni CEO'su olacak. Vestel'in yeni CEO'su, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

mutluluk duyuyorum. Vestel, küresel arenada adını teknoloji ve tasarım yetkinlikleriyle duyurmuş, global bir marka. En öncelikli hedefim sahip olduğumuz başarı grafiğini korumak, ülkemizin en değerli ilk 3 markasından biri olarak adımızı zirveye yazdırmak ve yenilikçi çalışmalarla küresel marka yolculuğumuzu üst seviyelere taşımak... Vestel çatısı altında görev yaptığım 24 sene boyunca Turan Erdoğan ile yakın çalışma imkânı buldum, önemli kilometre taşlarına eşlik ettim. Bugün IFA gibi sektörümüz ve şirketimiz için büyük önem taşıyan bir organizasyonda, Turan Erdoğan gibi sektörün önemli ve saygın bir isminden görevi devralmaktan ayrıca. Vestel, küresel arenada adını teknoloji ve tasarım yetkinlikleriyle duyurmuş, dünya standartlarının ötesinde üretim anlayışıyla 163 ülkeye ihracat yapan, şirketin her kademesi ve üretimin her aşamasında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket eden, marka değerini istikrarlı bir şekilde yükselten. En öncelikli hedefim sahip olduğumuz başarı grafiğini korumak, ülkemizin en değerli ilk 3 markasından biri olarak adımızı zirveye yazdırmak ve yenilikçi çalışmalarla küresel marka yolculuğumuzu...

Vestel'in emektar CEO'su Enis Turan Erdoğan, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Vestel bünyesinde 35 yıldır görevde bulunduğum süre boyunca hem ülkemizin hem sektörümüzün gelişimine katkı sunma amacı taşıdım. Şirketimiz bu süre içinde küresel bir teknoloji şirketi olma yolunda çok önemli adımlar attı. Ülkemizin adını dünyanın dört bir yanına taşıma gururunu yaşadık. Bugün yine uzun yıllardır Vestel bünyesinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenen, son 11 yıldır Vestel Ticaret A.Ş.’nin genel müdürlüğünü yürüten Ergün Güler’e görevi devrediyorum. 24 yıl boyunca Vestel’in gelişiminde önemli rol oynayan kritik görevlerde bulunan Güler’in, sahip olduğu birikim ve tecrübeyle yeni başarılara imza atacağına inanıyorum...