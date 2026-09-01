Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu'ndan Togg İddialarına İlişkin Açıklamalar Geldi

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Dünden beri Togg'un hisselerinin satılacağı ve TVF'nin ortak olacağı konuşuluyordu. Konu hakkında ilgili şirketlerden açıklama geldi.

Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu'ndan Togg İddialarına İlişkin Açıklamalar Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye'nin yerli otomobil şirketi Togg'un mülkiyet yapısında oldukça kritik bir hareketlilik yaşanıyor. Dün ortaya atılan iddialara göre Türkiye Varlık Fonu (TVF), Togg'un ortaklık yapısına doğrudan dahil olmaya hazırlanıyordu. Ayrıca projenin başından bu yana kurucu ortaklar arasında yer alan Vestel ve Anadolu Grubu, ellerindeki Togg hisselerini devretme aşamasında olduğu belirtilmişti.

Bu iki dev şirketin elindeki payların Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından satın alınacağını öne süren iddialar gündemde kalmaya devam ederken bugün bir gelişme yaşandı. İlgili şirketlerden açıklamalar geldi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu'ndan Togg İddialarına İlişkin Açıklamalar Geldi
togic

Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell’den açıklamalar geldi

togic

Ortaya çıkan bu haberlerin ardından gözler Togg'un mevcut hissedarlarına çevrildi ve ilgili şirketlerden art arda Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri gelmeye başladı. Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada, basında çıkan haberler hatırlatılarak SPK'nın "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" maddesi kapsamında bilgi verildiği belirtildi. Şirket, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde haberlere konu olan paylarla ilgili çeşitli görüşmelerin sürdüğünü, ancak bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığını duyurdu.

Vestel de benzer bir tonla yatırımcılarının karşısına çıktı. Vestel cephesinden yapılan bildirimde, basında yer alan haberlere ilişkin görüşmelerin devam ettiği kabul edilirken bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmadığının altı çizildi.

Son olarak Turkcell tarafı da iddiaları doğrulayan ancak temkini elden bırakmayan bir açıklama yayımladı. Firma, yatırım stratejileri doğrultusunda iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiklerini belirterek haberlere konu olan pay alım işlemiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Tüm bu açıklamalar, devir masasının kurulu olduğunu ancak henüz resmi imzaların atılmadığını net bir şekilde gösteriyor.

Ortaklık yapısındaki olası bir değişimin ne anlama geldiğini anlamak için mevcut durumu açıklamak gerek. Togg'un mevcut ortaklık yapısında Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv eşit paylara sahip durumda. Bu dört büyük grubun her biri Togg üzerinde %23 oranında hisseyi elinde bulunduruyor. Şirketin kalan %8’lik hisse payı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) mülkiyetinde yer alıyor.

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

6.999 TL'lik uygun fiyatlı öğrenci dostu Tab A11, Samsung avantajlarıyla bu linkte!

Togg

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

Alfa Romeo'nun Logosunda Neden Bir Yılan İnsanı Yutuyor?

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

iPhone 18 Pro'nun Tahmini Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Ömrünü Tamamlayan Elektrikli Araç Bataryalarına Ne Oluyor?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

Elektrikli Araçların Lastikleri Neden Daha Hızlı Aşınıyor?

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

12 TB'lık Devasa Steam Verisi İnternete Sızdırıldı! İptal Edilen Half-Life 2 Projesi Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com