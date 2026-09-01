Vestel, Turkcell ve Anadolu Grubu'ndan Togg İddialarına İlişkin Açıklamalar Geldi

Dünden beri Togg'un hisselerinin satılacağı ve TVF'nin ortak olacağı konuşuluyordu. Konu hakkında ilgili şirketlerden açıklama geldi.

Türkiye'nin yerli otomobil şirketi Togg'un mülkiyet yapısında oldukça kritik bir hareketlilik yaşanıyor. Dün ortaya atılan iddialara göre Türkiye Varlık Fonu (TVF), Togg'un ortaklık yapısına doğrudan dahil olmaya hazırlanıyordu. Ayrıca projenin başından bu yana kurucu ortaklar arasında yer alan Vestel ve Anadolu Grubu, ellerindeki Togg hisselerini devretme aşamasında olduğu belirtilmişti.

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Bu iki dev şirketin elindeki payların Turkcell ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından satın alınacağını öne süren iddialar gündemde kalmaya devam ederken bugün bir gelişme yaşandı. İlgili şirketlerden açıklamalar geldi.

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Vestel, Anadolu Grubu ve Turkcell’den açıklamalar geldi

Ortaya çıkan bu haberlerin ardından gözler Togg'un mevcut hissedarlarına çevrildi ve ilgili şirketlerden art arda Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri gelmeye başladı. Anadolu Grubu tarafından yapılan açıklamada, basında çıkan haberler hatırlatılarak SPK'nın "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" maddesi kapsamında bilgi verildiği belirtildi. Şirket, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde haberlere konu olan paylarla ilgili çeşitli görüşmelerin sürdüğünü, ancak bu aşamada işlemi kesinleştiren bağlayıcı bir sözleşmenin bulunmadığını duyurdu.

Vestel de benzer bir tonla yatırımcılarının karşısına çıktı. Vestel cephesinden yapılan bildirimde, basında yer alan haberlere ilişkin görüşmelerin devam ettiği kabul edilirken bu aşamada işlemi kesinleştiren alınmış bir Yönetim Kurulu kararı olmadığının altı çizildi.

Son olarak Turkcell tarafı da iddiaları doğrulayan ancak temkini elden bırakmayan bir açıklama yayımladı. Firma, yatırım stratejileri doğrultusunda iştirak portföyüne yönelik görüşmeler gerçekleştirebildiklerini belirterek haberlere konu olan pay alım işlemiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Tüm bu açıklamalar, devir masasının kurulu olduğunu ancak henüz resmi imzaların atılmadığını net bir şekilde gösteriyor.

Ortaklık yapısındaki olası bir değişimin ne anlama geldiğini anlamak için mevcut durumu açıklamak gerek. Togg'un mevcut ortaklık yapısında Vestel, Anadolu Grubu, Turkcell ve BMC Otomotiv eşit paylara sahip durumda. Bu dört büyük grubun her biri Togg üzerinde %23 oranında hisseyi elinde bulunduruyor. Şirketin kalan %8’lik hisse payı ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) mülkiyetinde yer alıyor.