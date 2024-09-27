Kaliforniya'da 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen bir yasa, video oyun şirketlerine yeni bir zorunluluk getirecek. Bu zorunluluk, şirketlerin açık beyanlarından ibaret olacak. Yani sektörde şeffaflık artırılacak.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, aslında tüm oyunseverleri ilgilendiren bir yasa tasarısını onayladı. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen yasa tasarısı, oyun şirketlerine yeni bir zorunluluk getiriyor.

Tüm oyunseverler, Steam, Epic Games, Microsoft Store, PlayStation Store veya Xbox mağazası gibi yerlerden oyun satın alıyorlar. Ancak burada bir oyunu tam anlamıyla satın almış olmuyoruz. Mesela Steam, bize bir oyuna erişim hakkı tanımlıyor. Olur da yayımcı şirket ile Steam arasında bir anlaşmazlık yaşanırsa ve oyunun Steam'den kaldırılmasına karar verilirse biz de oyuna erişim hakkımızı kaybetmiş oluyoruz. Hatırlayan okurlarımız vardır; Ubisoft, The Crew'in sunucularını kapatmış, oyuncuların aldıkları lisansları da iptal etmişti.

Kaliforniya'da tartışılan yasa, tam olarak buna odaklanıyor

İşte Kaliforniya'da tartışılan yasa tasarısı, tam olarak bu meseleye odaklanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi ile video oyun şirketleri, dijital ortamda sattıkları şeyin oyunun kendisi değil, sadece erişim hakkı lisansı olduğunu açıkça belirtmek zorunda kalacaklar. Aksi takdirde oyunların satılması mümkün olmayacak. Yani video oyun şirketleri, artık daha şeffaf olmak zorunda olacaklar.

Tabii bu durum, satın aldığımız şeyin oyunun kendisi değil, erişim hakkı lisansı olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Yani video oyun şirketleri, lisans satmaya devam edecek. Ancak oyuncular, The Crew'de yaşananlar gibi bir durum yaşandığı zaman, bunun zaten bilincinde olmuş olacaklar...