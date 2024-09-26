Google, "Be Internet Awesome World" olarak isimlendirdiği yeni oyununu duyurdu. Roblox üzerinden yayımlanan oyun, çocukların internetteki riskleri anlamalarını ve tuzaklara düşmemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan, çocukları eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan bir hamle geldi. Şirket, "Be Internet Awesome World" olarak isimlendirdiği bir Roblox oyunu geliştirdi. Tabii bu oyun, Roblox Türkiye'de erişime engelli olduğu için ülkemizdeki çocuklar bu oyuna ulaşamayacaklar.

Google'ın Roblox'ta yayımladığı yeni oyun, çocukların internet güvenliğine odaklanıyor. Bu oyunu oynayan çocuklar, kimlik avı dolandırıcılıklarını ve internet zorbalarını nasıl tespit edeceklerini öğrenecekler. Ayrıca güçlü şifre oluşturma, kişisel bilgileri paylaşmama ve sanal ortamda kibar olma gibi şeyleri de öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Be Internet Awesome World için yayımlanan tanıtım videosu

Google, etkileşimli bir yapı üzerine inşa ettiği yeni Roblox oyununda, çocukların gerçek dünyada karşılaşabilecekleri internet risklerine odaklandı. Yani gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz her türlü risk, Be Internet Awesome World oyununda kendini gösterecek.

Google'ın Roblox'ta yayımladığı Be Internet Awesome World oyununa buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.